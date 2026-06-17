İbb Davası'nda 52'inci Gün... Buğra Gökce'nin Avukatı: "Asliye Cezalık Suçlarla Tutukluluk Sınırı Aşıldı"

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 52'nci gününde tutuklu sanık İPA Başkanı Buğra Gökce'nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan, "müvekkilinin asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlamalar nedeniyle yargılandığını, tutukluluğun yasal sınırları aştığını" söyledi. Yazgan, "Bugün 450 günü aşan bir tutukluluk söz konusu. Özgürlük karinesi gereği tutuksuz yargılama esas olmalıydı. Bu kadar uzun süren tutukluluk hukuken kabul edilemez" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 52'inci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

"BU DAVADA CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ YERLE BİR EDİLDİ"

Duruşma tutuklu yargılanan sanık İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan'ın savunmasıyla başladı. Yazgan'ın savunması 4,5 saat sürdü. Yazgan, soruşturma ve kovuşturma sürecinde ceza muhakemesinin temel ilkelerinin ihlal edildiğini savundu. Yazgan, "Bu davada kanunilik, cezaların şahsiliği, çelişmeli yargılama ve savunma hakkı yok sayıldı. Müvekkillerimiz 15 aydır özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor" dedi.

Buğra Gökce'nin savunmasındaki "Bu davalar benim suyumu bulandıramaz" sözlerinin kendisini etkilediğini, belediyecilerin kent yaşamını sürdürülebilir kılmak için çalıştığını vurgulayan Yazgan, "Suyu koruyan, çevreyi koruyan, çocukların, kadınların ve gençlerin yaşam kalitesini artırmaya çalışan insanlar bugün Silivri'de tutuklu bulunuyor" diye konuştu.

"SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ SAVUNMA HAKKINI ENGELLEMEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Soruşturma aşamasında uygulanan gizlilik kararlarını eleştiren Yazgan, gizliliğin delillerin korunması amacıyla uygulanması gerektiğini, ancak bu dosyada savunmanın bilgi ve belgelere erişiminin engellendiğini kaydetti.

Yazgan, "Şüpheli ve müdafii dosyadaki delilleri görebilmeli, bunlara karşı savunma geliştirebilmelidir. Ancak bu dosyada kısıtlama kararları ölçüsüz şekilde uygulandı. Savunmanın çelişme hakkı fiilen ortadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

"MASAK RAPORLARI VE GİZLİ TANIK BEYANLARI BİZDEN SAKLANDI"

Müvekkili hakkında tutuklama gerekçesi yapılan MASAK raporlarının ve gizli tanık ifadelerinin uzun süre savunmadan gizlendiğini belirten Yazgan, "MASAK raporları bilirkişi niteliğindedir ve savunmanın bunlara erişebilmesi gerekir. Ancak bize verilmedi. İtirazlarımız da sonuçsuz bırakıldı" diye konuştu.

Gizli tanık beyanlarının da müvekkili açısından herhangi bir suç isnadı içermediğini kayedden Yazgan, "Okuduğumuz gizli tanık ifadelerinde Buğra Gökce'ye yönelik tek bir somut suçlama yok. Buna rağmen tutukluluk sürüyor" dedi.

"BU BİR PROJE DOSYASI GİBİ YÜRÜTÜLÜYOR"

Yazgan, "soruşturmanın proje bazlı yürütüldüğünü" ileri sürerek, geçmişteki Ergenekon, Balyoz ve Şike davalarına atıfta bulundu ve "Organize suç soruşturmalarında proje bazlı çalışma yöntemi kullanılabilir ancak bunun amacı bilimsel yöntemlerle delil toplamaktır. Burada ise sonuca göre kurgulanmış bir soruşturma izlenimi doğuyor" görüşünü dile getirdi.

"AYNI İMZAYI ATANLAR ARASINDA AYRIM YAPILDI"

"İddianamede seçici davranıldığını" savunan Yazgan, aynı işlemlerde imzası bulunan bazı kamu görevlileri hakkında işlem yapılmazken müvekkilinin sanık haline getirildiğini belirterek, "Şartnameleri hazırlayanlar, muhammen bedelleri belirleyenler ya da encümen üyeleri hakkında aynı yaklaşım gösterilmiyor. Aynı süreçte imzası bulunan kişiler arasında ayrım yapıldığı görülüyor" ifadelerini kullandı."

Müvekkilinin asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlamalar nedeniyle yargılandığını belirten Yazgan, tutukluluğun yasal sınırları aştığını ifade ederek, "Bugün 450 günü aşan bir tutukluluk söz konusu. Özgürlük karinesi gereği tutuksuz yargılama esas olmalıydı. Bu kadar uzun süren tutukluluk hukuken kabul edilemez" dedi.

"BUĞRA GÖKCE HEDEF HALİNE GETİRİLDİ"

Buğra Gökce'nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan, Buğra Gökce'nin belediyedeki görevleri ve kamu hizmetleri nedeniyle değil, siyasi atmosfer nedeniyle hedef haline getirildiğini öne sürerek, "Bu dosyada insanlar yaptıkları eylemlerden çok kim oldukları ve nerede durdukları nedeniyle yargılanıyor. Bu nedenle müvekkilimizin derhal tahliye edilmesi gerekiyor" diye konuştu.