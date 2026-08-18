İBB Davası'nda Muzaffer Beyaz'a tutuklama talebi - Son Dakika
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İBB Davası'nda Muzaffer Beyaz'a tutuklama talebi

İBB Davası\'nda Muzaffer Beyaz\'a tutuklama talebi
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İBB Davası'nın 66. gününde iş insanı Muzaffer Beyaz'ın savunması sürerken savcılık, çelişkili beyanlar gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Avukatlar, sorgu devam ederken yapılan bu açıklamaya tepki gösterdi. Mahkeme, talebi değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 66'ncı gününde iş insanı Muzaffer Beyaz'ın savunmasının ardından sorgusu devam ederken savcılık, ara mütalaasını açıkladı. Çelişkili beyanlar gerekçesiyle Beyaz hakkında tutuklama talep edildi. Avukatlar, sorgu devam ederken ifadeleri etkileyebileceği nedeniyle açıklanan mütalaaya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 66'ncı günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapılıyor.

İş insanı Seyfi Beyaz'ın savunmasının ardından kardeşi Muzaffer Beyaz'ın savunmasına geçildi. Beyaz, "Benim iddianamede 4 eylemde adım geçmektedir. 6 No'lu eylemle ilgili herhangi bir imza yetkim ve bir dahlim yoktu. Burada bildiklerimi anlattıklarım tamamen ortaklıktan dolayı abimden öğrendiklerimdir. Onun haricinde hiçbir işlem yapmadım. Abim ne söylediyse o kadardır. İşlerim dolayısıyla ve oğlumun yurt dışında okumasından dolayı yurt dışı çıkışımın kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Savunmasının ardından İmamoğlu, söz alarak Beyaz ile 2008'den beri tanıştıklarını anımsatarak hala ortaklıklarının olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun "Ortaklığınızdan razı mısınız? Herhangi bir hak, hukuk geçmiş midir aramızda" sorusuna Beyaz, "Razıyım. Öyle bir durum yok şu anda" dedi. İmamoğlu'nun "İkimiz de bu sektörden geliyoruz. Yani eğrimizle doğrumuzla birbirimizle çok dertleştiğimiz için hani az önce dediniz ya 'Köprülü kavşak yapılıyordu. Böyle bir şey talep edildi, yaptık'. Zorla mı yaptınız" sorusu üzerine Beyaz, "Yok, bir süreliğine yaptık. Biliyorsunuz" yanıtını verdi.

"SORUN YAŞAMADIM"

"Cami de yaptırdık. Bir sürü sağlık ocağı da yaptırdın. Benim de yaptığımı biliyorsun değil mi? Ben de yaptım. Sağlık ocağı, yol kendim de yaptım. Okul yaptım, kütüphane yaptım. Bu doğaldır değil mi? Yani bunlar konuşulur, edilir, rızalıkla yapılır zaten. Sıkıntı yaşadığında benim kapımı çalmakta hiçbir zorluğun oldu mu Muzaffer Bey" sorusuna Beyaz, "Son zamana kadar olmadı başkanım ama en son Bakırköy'de bize bayağı bir zulüm yapıldı ve orada size ulaşamadık biz" dedi. İmamoğlu da "Yanılmıyorsam 2024'ten bahsediyorsunuz. Ben o zaman sizi oradaki yetkililere yönlendirdiğimi hatırlıyorum" dedi. Beyaz'ın "İşte yetkililer zaten sıkıntıydı" demesine karşılık İmamoğlu, "Birebir benimle ya da kurumlarımla olan hiçbir diyaloglu bir sorun yaşadın mı? Yönettiğim kurumlarda bir sorun yaşadın mı" diye sordu. Muzaffer Beyaz da "Yok" dedi.

ADEM SOYTEKİN'E DEVİR SÜRECİNİ ANLATTI

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi babamın ismi geçiyor burada. Bir alışveriş yapıldı. Alındı, verildi, parası ödendi. Ki sizinle bizim aramızda para ilişkisi de var yani. Borç alışverişli oldu. Burada da parası ödendi. 'Biliyorum' diye demişsiniz. Bugün ama değiştirdiniz, 'Bu duyumla söylediğim şeyler' dediniz. Duyumla ilgili söylediniz. Meydan Yakuplu'da çok güzel bir kültür merkezi projesi var. Bu projeyle eklentili bir yer var. Bu aslında yani 7 bilinmeyen bir denklem değil. Çok basit bir denklem. Burada o araziyi bağışlayan yine Çuhadaroğlu. Yanındaki arazinin sahibi de Çuhadaroğlu. Hatta projenin birbiriyle konuşması ve orada ben bir Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi açmak istedim ve diğer bir Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi açtık. Bir de Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi açmak istediğimi, burayı da Çuhadaroğlu'yla uzlaşabilecek, yapabilecek kalitede bir firmanın olması gerektiğini istediğimi, burayı düşünür müsünüz dediğimi de hatırlıyorsunuz, değil mi? Burayı anlaştınız, doğru mu? Sonra da burayı Adem Soytekin'e devrettiniz. Bir sorun var mı burada?"

HELALLİK İSTEDİ

İmamoğlu'nun bu sözlerine karşılık Beyaz, "Bir sorun yok. 'Devret' demiştiniz, biz de devrettik" dedi. "Zorlama var mı burada size" sorusuna da Beyaz, "Zorlama yok ama devredebilirsiniz demiştiniz başkanım" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun "Hakkını helal ediyor musun" cümlesine "Ediyorum" demesi üzerine İmamoğlu da "Ediyorsan benden de helal olsun" ifadelerini kullandı.

AVUKATLARDAN TEPKİ

Beyaz'ın avukat sorgusu devam ederken duruşma savcısı, ara mütalaasını açıkladı. Mevcut delil durumu ve Beyaz'ın bu aşamadaki beyanlarının çelişkili olduğu iddiasıyla tutuklanmasına karar verilmesini istendi. Avukatlar, sorgu devam ederken ifadeleri etkileyebileceği nedeniyle tutuklama talebine tepki gösterdi.

JANDARMA SALONDA BEKLETTİ, MAHKEME BAŞKANI MÜDAHALESİYLE DIŞARI ÇIKTI

Daha sonra tekrar söz verilen Beyaz, "Savcılıkta verdiğim ifadeler aynen doğrudur" dedi. Mahkeme heyeti, talebi değerlendirmek üzere duruşmaya 1 saat ara verdi. Ara verilmesinin ardından Muzaffer Beyaz, jandarma tarafından salonda bekletildi. Avukatlar, mahkemenin böyle bir talimatı olup olmadığını sorarak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine duruşma salonuna tekrar gelen mahkeme başkanı, "Bizim böyle bir talimatımız yok" dedi. Beyaz, salondan çıktı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası'nda Muzaffer Beyaz'a tutuklama talebi - Son Dakika

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