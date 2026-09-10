İBB Davası\'nda 79. gün sona erdi...

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda Ekrem İmamoğlu, eski İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'a, iddianamenin 60 numaralı eyleminde yurt dışından sağlanan yaklaşık 1,6 milyar dolarlık finansmanın amacı dışında kullanıldığı iddiasını sordu. İmamoğlu, "50 milyar lirayı uçurmuşuz yani millete. Böyle bir şey kamu muhasebesinde, kamu işleyişinde mümkün müdür?" dedi. Çağlar, "Bütçe olmadan ödenek olmaz, ödenek olmadan da ödeme olmaz" yanıtını verdi. Savunmasında BDDK raporunun eksik ve hatalı veriler üzerinden hazırlandığını öne süren Çağlar, "2,9 milyar euro kredi kullanmışız, 3,1 milyar euro bu projelere para aktarmışız" dedi; iddianamede adı geçen reklam şirketlerine ise İBB'den ödeme yapılmadığını savundu.

İBB Davası'nın 79. gününde savunma yapan Eski İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, iddianamenin 60 numaralı eyleminde yer alan yurt dışı finansmanının amacı dışında kullanıldığı iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çağlar, söz konusu eylemin dayanakları arasında gösterilen BDDK raporlarını eleştirerek, raporlarda bankalardan tam, tutarlı ve standart veri sağlanamadığı, yaklaşık 4 milyon işlem nedeniyle incelemenin "kayda değer bir hata payıyla" yapılabildiği ve firmaların yüklenici mi tedarikçi mi olduğunun kesin olarak belirlenemediğinin ifade edildiğini söyledi.

Çağlar, BDDK'da uzun yıllar görev yaptığını hatırlatarak, İBB ile iştirak şirketlerinin aynı grup içerisinde değerlendirilmesinin de hesaplamalarda yanılsamaya neden olduğunu savundu.

"SAYIŞTAY 5 YIL BOYUNCA BİR TESPİTTE BULUNMADI"

İBB'nin beş yıl boyunca Sayıştay tarafından denetlendiğini belirten Çağlar, "Bu 5 yıl boyunca bir cümle dahi bize bu kredilerin amacı dışında kullanıldığına, yanlış kullanıldığına, böyle kullanımlardan dolayı kamu zararı oluştuğuna ilişkin herhangi bir tespitte bulunmuyor" dedi.

Çağlar, İBB İç Denetim Birimi ve Meclis Denetim Komisyonu raporlarında da kredilerin amacı dışında kullanıldığı yönünde bir tespit bulunmadığını söyledi.

Çağlar, bir metro projesi için sağlanan kredinin başka bir metro hattının hakedişinde kullanılmasının da mevzuata aykırı olmadığını savundu. İBB'nin aynı anda çok sayıda metro ve enerji projesi yürüttüğünü belirten Çağlar, bu yöntemi "merkezi likidite yönetimi" olarak nitelendirdi.

"2,9 MİLYAR EURO KREDİ KULLANMIŞIZ, 3,1 MİLYAR EURO BU PROJELERE AKTARMIŞIZ"

BDDK raporundaki kredi ve yüklenici ödemelerine ilişkin tespitlere de itiraz eden Çağlar, tamamlanan metro hatlarını örnek gösterdi.

Çağlar, "93 milyon euro gelmiş diyor, 2 milyonunu Doğuş'a ödemişsiniz diyor ama bu hat bitti, bu hattan alacaklıların tamamına ödendi, bitti" ifadelerini kullandı.

Çağlar, "Yıl sonu itibarıyla 2,9 milyar euro kredi kullanmışız, 3,1 milyar euro bu projelere para aktarmışız" dedi.

"REKLAM ŞİRKETLERİNE TEK BİR KURUŞ ÖDEME YAPILMADI"

Yurt dışından sağlanan finansmanın reklam şirketlerine aktarıldığı iddiasını da reddeden Çağlar, İBB Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan resmi yazıyla bilgi aldığını belirterek, "İBB'den bu firmalara tek bir kuruş ödeme yapılmamıştır" dedi.

Çağlar, söz konusu reklam ihalelerinde şirketlerin belediyeden para alan değil, belediyeye ödeme yapan taraf olduğunu savunarak, "Biz yurt dışından sağladığımız paraları bu reklam şirketlerine aktarmadık. Zaten bu reklam şirketleri belediyeye para ödeyen şirketler olduğu için bu iddianamenin bu cümleleri kendi içerisinde tutarlı gözükmemektedir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: SİZİ FATİH KELEŞ'E BAĞLADIM DİYE BİR TARİF YAPTIM MI?

Çağlar'ın savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu soru sordu. İmamoğlu, Çağlar ile İBB'de göreve başlamasından önce tanışmadıklarını belirterek, iddianamede Çağlar'ın Fatih Keleş'in altında bir yönetici olarak tarif edilmesini gündeme getirdi.

İmamoğlu, "Sizi 'Şu kişiye bağladım ve bu kişiden talimat alacaksınız' diye, Fatih Keleş'in altında bir yönetici olarak tarifledim mi? 'Böyle bir kişiye bağlısınız' diye bir tarif yaptık mı Can Bey?" diye sordu.

Çağlar, "Hayır. Fatih Bey, benimle görüşmeye gelmek için randevu alıyordu. O randevu çerçevesinde görüşürdük" yanıtını verdi.

İmamoğlu, yaklaşık beş yıllık çalışma dönemlerinde kanuna veya kamu çıkarına aykırı, kişisel menfaat içeren herhangi bir diyalogları veya toplantıları olup olmadığını da sordu. Çağlar, "Hayır, etmedim efendim" dedi.

İMAMOĞLU: 50 MİLYAR LİRAYI UÇURMUŞUZ YANİ MİLLETE

İmamoğlu son olarak 60 numaralı eylem kapsamında yaklaşık 1,6 milyar dolarlık dış finansmana ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

İmamoğlu, "Bu 50 milyar metro kredilerine ödenecekken muhtelif reklam şirketlerine dağıtılmış, paylaştırılmış, örgüte aktarılmış, gitmiş, uçmuş ve burada bir nevi elde var sıfır. Böyle bir şey kamu muhasebesinde, kamu işleyişinde, yıllık 10 milyar doların üzerinde akışı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mümkün müdür Can Bey? Çünkü 50 milyar lirayı uçurmuşuz yani millete" diye sordu.

Çağlar, "Bütçe olmadan ödenek olmaz, ödenek olmadan da ödeme olmaz" yanıtını verdi.

Çağlar, "Bugüne kadar hiçbir bankayla 'Verdiğimiz krediler yerine gitmiyor' ihtilafına düşmemişiz, hiçbir müteahhit 'Ben şu ana kadar paramı alamadım' dememiş. Dolayısıyla bir tespit yanlışı, metodolojik yanlış çerçevesinde bu iddianameyle karşı karşıya gelmişiz, hepsi bu" dedi.

İmamoğlu ise "Benim için de bu iftiranamenin özeti 60. eylemdir" diyerek sorularını tamamladı.

Çağlar'ın avukatının da savunmasının ardından duruşma sona erdi.