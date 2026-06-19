İbb Davası'nda 9 Kişi Silivri'den Tahliye Edildi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 53'üncü gününde haklarında tahliye kararı verilen 9 kişi, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden çıktı. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, "Kalbimin bir kısmını orada bırakarak geldim" derken eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman da "Başta kadın arkadaşlarım olmak üzere Ekrem Başkan ve diğer tutuklu bütün arkadaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmasını istiyorum" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 53'üncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri'de görülen davada 9 kişinin tahliyesine karar verdi.

İş insanları Yunus Göçer, Hasan Yalaz ile Alper Aydın, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde çalışan Ahmet Güldü, akşam saatlerinde Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

"KALBİMİN BİR KISMINI ORADA BIRAKTIM"

İlçedeki CHP Dayanışma Merkezi'ne getirilen Yavuz Saltık, kendisini karşılayan kalabalık karşısında gözyaşlarına hakim olamadı, sevenlerine sarıldı. Gazetecilere konuşan Saltık'ın ilk sözleri "Tabii dışarıda olmak güzel bir şey. Hayatım boyunca insanlara hizmet etmek; bu şehrin arka sokaklarına, ötekilerine, kimsesizlerine hizmet etmek dışında başka bir şey yapmadım. Bu görev bilinciyle çalıştım. Beni yetiştiren aileme, üzerimde emeği olan insanların boynunu yere eğecek hiçbir şey yapmadım. O yüzden tertemiz ve pırıl pırıl içerideki tüm arkadaşlarım gibi dışarıdayım. Bu hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şehrin arka sokaklarının, ötekilerinin, yoksullarının, Kürtlerinin bize ihtiyacı var. Görevimize devam edeceğiz. Çalışacağız. Bütün arkadaşlarım, başkanlarım ve tüm arkadaşlarım için bekliyorum. Sadece kendim için değil. O yüzden kalbimin bir kısmını orada bırakarak geldim" oldu.

EŞİYLE HASRET GİDERDİ

Eşine sarılan Mustafa Karaoğlu, "Çok şükür bugün tahliye olduk. Uzun bir zamandı yani bizler için de. Bugün çok sevinçliyim ama aynı zamanda hüzünlüyüz de çalışma arkadaşlarımız orada kaldı. İnşallah arkadaşlarımız da çıkacak. Biraz bekliyorduk, biraz beklemiyorduk ama eşim sağ olsun beni ne görüşte bıraktı ne mahkemede yalnız bıraktı" dedi. Eşi Songül Karaoğlu da "Bugün Mustafa'ama bir mektup gönderdim. Yazarken ismimi yazamadım. Elim titredi. Kalemi tutamadım. 'Sen yorgunsun. Ben yorgunum ama hayallerimiz var dedim. Pes etmek yok' dedim. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Hep özgür günlerde yaşayacağız. Hep birlikte yaşayacağız inşallah" diye duygularını dile getirdi.

"OĞLUM HER HAFTA AFYON'A GELDİ"

Gözyaşları içinde olan İpek Elif Atayman da şunları söyledi:

"Çok zordu. 15 ay gerçekten fiziki ve psikolojik olarak çok yıprandım. Bütün arkadaşlarım, özellikle kadın arkadaşlarımın hepsi aynı şekilde yıprandılar. Başta kadın arkadaşlarım olmak üzere Ekrem Başkan ve diğer tutuklu bütün arkadaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmasını istiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Burada olmak çok güzel. Beklemiyorduk. Birdenbire oldu. Arkada kız arkadaşlarım, kadın arkadaşlarım hepsi gözü yaşlı kaldılar. Hepsi bekliyordu. Hepsi umut içindeydi ama inşallah onlar da yavaş yavaş çıkacaklar ve özgürlüklerine kavuşacaklar. (Ailesi) Vallahi büyük fedakarlık yaptılar. Her hafta oğlum Afyon'a geldi. Kapalı görüş, açık görüş hiç ayırt etmeksizin geldiler. Bu arada dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ailemi ve beni hiç yalnız bırakmadılar. Maddi manevi hep yanımdaydılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

"KIZLARIM" DİYE SESLENDİ

Annesiyle sarılarak hasret gideren Atayman, babası ile de telefonda görüştü. Atayman, "Kızlarım" diye seslendiği Medya AŞ çalışanları ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Tahliye edilenleri İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da karşıladı.