İBB Davası’nda 68’inci gün... Erdal Celal Aksoy: “Eylem tarihinde İstanbul’da değildim” - Son Dakika
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İBB Davası’nda 68’inci gün... Erdal Celal Aksoy: “Eylem tarihinde İstanbul’da değildim”

İBB Davası’nda 68’inci gün... Erdal Celal Aksoy: “Eylem tarihinde İstanbul’da değildim”
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İBB Davası'nın 68. gününde savunma yapan Erdal Celal Aksoy, suçlanan tarihte İstanbul'da olmadığını ve o dönem genel sekreter yardımcısı olmadığını belirterek beraatını talep etti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 68'inci gününde savunma yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, kendisine yöneltilen suçlama tarihinde İstanbul'da olmadığını belirterek "O tarih itibarıyla resmi olarak genel sekreter yardımcısı olmadığım için baskı yapabilecek bir pozisyonda da değildim" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 68'inci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapılıyor.

Duruşmada, iş insanları Yusuf Kaya, Erdoğan Göğen ve Gülant Candaş ile sağlık sorunu yaşadığı için yürümekte zorlanan ve Gaziosmanpaşa Belediyesi davası kapsamında 14 Temmuz'da tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy savunma yaptı.

Kendisine isnat edilen eylemde suç tarihi olarak gösterilen dönemde, 2023'teki 6 Şubat depremleri nedeniyle Hatay'da olduğunu ve İBB'ye 27 Eylül 2023 tarihinde genel sekreter yardımcısı olarak atandığını belirten Aksoy, şunları söyledi:

"Eylemin işlendiği tarih mart ayıdır. Zaten İstanbul'da değildim. İrtikap suçu mahsus suçtur, yani memur suçudur. Memurun görevi gereği bir baskı aracı olarak kullanıp bir menfaat temin etmesi gerekmektedir. O tarihte benim taşra teşkilatında herhangi bir görevim, yönetim kurulu başkanlığı vesaire bir görevim olmadığı için zaten işlenemez suç kapsamındadır. Yani ben o tarih itibarıyla resmi olarak genel sekreter yardımcısı olmadığım için baskı yapabilecek bir pozisyonda da değildim. Zaten öyle bir olaydan da haberim de yoktur, hayatımda da duymadım. İddianame çıktığı zaman böyle bir iddiayla karşılaştım. Sağlık durumum göz önünde bulundurularak -gerekçeli metinde de var- çok zor bir ameliyat geçirdim, hala sağlık sıkıntısı yaşıyorum, yürümekte zorlanıyorum, haftada 3 gün fizik tedavi alıyorum. Duruşmadan vareste tutulmamı talep ediyorum, beraatımı talep ediyorum."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası’nda 68’inci gün... Erdal Celal Aksoy: “Eylem tarihinde İstanbul’da değildim” - Son Dakika

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