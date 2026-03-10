İbb Davası'nda İkinci Gün... Sezgin Tanrıkulu: Bütün Bu Hukuksuzlukları Aşacağız ve Türkiye'yi Adaletle, Özgürlükle, Barışla Buluşturacağız

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Yasin KABADAYI

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "86 milyon insanın bir güvencesi yok. Eğer bugün burada işte bu ortam içerisinde, Silivri'de cezaevi kampüsü içerisinde devam eden bu yargılamada, dünyanın takip ettiği, basının takip ettiği, herkesin bildiği bir yargılamada açıkça Anayasa'ya aykırı bir heyet yargılama yapıyorsa, eğer buna cesaret ediyorlarsa ve bu kararı HSK üyeleri, bu kararı Adalet Bakanlığı, bu kararı buradaki komisyon üyeleri bile bile veriyorlarsa Türkiye'de hiçbir yurttaşımızın hukuki güvencesi yoktur." dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 kişinin yargılandığı İBB davasında ikinci gün duruşmaları başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Böyle bir yargılama olmaz, olmaması lazım. Yani insanların en temel hakkı doğal hakim karşısında yargılanmaktır. Anayasa'nın 37. maddesi bunu yazar. Bu yani insanlık tarihi kadar eski bir haktır aynı zamanda. Masumiyet karinesi gibi adil yargılanma gibi. Şimdi bu mahkeme sonradan oluşturulmuş. Bu da davaya özgü oluşturulmuş bir heyet. Yani mahkeme derken duvarlardan bahsetmiyorum. Hakimlerden bahsediyorum. Neden bunu ifade ediyorum? 11 Kasım 2025 tarihinde iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre de iddianamenin kabulü için 15 günlük süre var. Bu süre 26 Kasım 2025 tarihinde doldu. ve sonuçta ayın 27'sinde bu heyet, bu mahkemeye, bu dosyaya özel olarak atandı. Çok açık bir kural. Yani insanlar doğal yargıç karşısında yargılanırlar. Onun hukukuna tabi olurlar. Bu davaya özgü atanmış bu heyet bu davaya bakamaz. Yapacağı her işlem, verdiği her karar hukuka aykırıdır. Baştan aykırıdır. Gözümüzün içine soka soka bu hukuksuzlukları yapmaya çalışıyorlar."

"Baş edeceğiz bunlarla, mücadele edeceğiz"

Dün bu ortamı gördük. Bu davaya özel atanmış bir mahkeme ve yaptığı bütün işlemler hukuka aykırı. Bugün de yargılama bu şekilde başladı. Ama şunu ifade etmek istiyorum, 86 milyon insanın bir güvencesi yok. Eğer bugün burada işte bu ortam içerisinde, Silivri'de cezaevi kampüsü içerisinde devam eden bu yargılamada, dünyanın takip ettiği, basının takip ettiği, herkesin bildiği bir yargılamada açıkça anayasaya aykırı bir heyet yargılama yapıyorsa, eğer buna cesaret ediyorlarsa ve bu kararı HSK üyeleri, bu kararı Adalet Bakanlığı, bu kararı buradaki komisyon üyeleri bile bile veriyorlarsa Türkiye'de hiçbir yurttaşımızın hukuki güvencesi yoktur. Ama biz bunlarla baş edeceğiz. Baş edeceğiz bunlarla, mücadele edeceğiz. Bütün bu hukuksuzlukları da aşacağız ve Türkiye'yi gerçek anlamda adaletle de, özgürlükle de, barışla da buluşturacağız."