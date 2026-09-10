İBB Davası\'nın 79. gününde tutuksuz sanıklar savunma yapıyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 79'uncu gününde sanıklardan Nurullah Temel, 2024'teki bir ihalede imzası olduğu iddiasıyla suçlandığını belirterek, "2020 yılında İSFALT'tan ayrıldım" diye konuştu.

İBB Davası'nın 79'uncu gününde sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı sanık Orçun Muhittin Yılmaz geldi.

Belediye iştiraklerinde çalıştığı yönünde bir anlatım bulunduğunu belirten Yılmaz, "Ben avukatım. Ne belediyede ne de kamuda çalışmışlığım var. Bence bir isim karışıklığı var" dedi.

Emrah Bağdatlı ile ilişkisine de değinen Yılmaz, Bağdatlı ile Galatasaray taraftarlığı üzerinden tanıştıklarını söyledi. Murat Ongun ile baz kayıtlarının çakışmasına ilişkin ise Yılmaz, "Ben kendisini tanımam" ifadelerini kullandı.

"ONGUN'UN ONA 'YURT DIŞINA ÇIK' DEDİĞİNİ SÖYLEMİŞSİN"

Yılmaz'ın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Duruşma savcısı Yılmaz'a, "Emrah Bağdatlı'nın operasyonu bildiğini, Murat Ongun'un ona 'Yurt dışına çık' dediğini söylemişsin" dedi.

Yılmaz, bu değerlendirmeyi kendisinin tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde televizyon izlerken gördüğü haberler üzerinden yaptığını söyledi.

Duruşma savcısının, "Emrah Bağdatlı'yla Murat Ongun'un ilişkisinden bahsetmişsin" demesi üzerine Yılmaz, "Ben Murat Bey'i tanımam. Bahsettiklerim, Emrah Bağdatlı'nın anlattığı hususlar" yanıtını verdi.

Emrah Bağdatlı'nın avukatı Mehmet Zengin ise Yılmaz'a, "Emrah Bağdatlı'nın lüks bir yaşamı vardı diyorsunuz. Bu yaşam biçiminin belediye ile ilişkileri sayesinde gerçekleştiğini mi düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Yılmaz, "Hayır" yanıtını verdi.

"ERTAN YILDIZ'IN İFADESİNDE DALDAN DALA ATLAYAN BİR KARAKTER GÖRDÜM"

Yılmaz'ın ardından tutuksuz sanık Cengiz Özkarabekir savunma yaptı. Sanatçı olduğunu ve ülkenin kültür-sanat hayatını zenginleştirmek için çalıştığını belirten Özkarabekir, herhangi bir mal ve para varlığının bulunmadığını söyledi.

İtirafçı sanık Ertan Yıldız'ın ifadesinde adının geçmesine değinen Özkarabekir, şunları söyledi:

"Ertan Yıldız'ı İBB'de tanıdım. Kendisi kültür ve sanattan çok uzak bir kişidir. İfadelerine beni sığdırmış. Ben yazıdan anlarım, o ifadede daldan dala atlayan bir karakter gördüm."

Duruşmada daha sonra Jale Kaya'nın savunması alındı, ardından sanık kürsüsüne Emin Ferhat Ertek geldi.

Ertek, adının bir kişinin ifadesinde geçtiğini ancak söz konusu kişinin daha sonra ifadesini geri çektiğini belirterek, suçlamayı kabul etmedi. Ertek, "Bir yapının varlığından haberdar değilim" dedi.

"BU DAVAYLA BAĞLANTIMIN NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Duruşmaya verilen aranın ardından tutuksuz sanık Harun Cengiz Beğenmez savunma yaptı. "Bu davayla bağlantımın ne olduğunu anlamadım" diyen Beğenmez, Yörünge Medya isimli şirketin ortağı olduğu yönündeki iddiayı reddetti.

Beğenmez, şirkette ortak değil, çalışan olduğunu ve 2023 yılında emekli olduğunu söyledi.

ÇELİKDELEN'E FATİH KELEŞ SORUSU

Harun Cengiz Beğenmez'in savunması ve avukat beyanlarının ardından İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen sanık kürsüsüne geldi.

Tutuksuz sanık Çelikdelen, İSKİ'deki görevinin yanı sıra iştirak şirketlerinde de görevlendirildiklerini ancak bu görevlendirmelerin kendi tasarruflarında olmadığını söyledi. İştirak şirketlerinin iç işleyişiyle ilgilerinin bulunmadığını belirten Çelikdelen'in savunmasının ardından sorgusuna geçildi.

Duruşma savcısı Çelikdelen'e, "Fatih Keleş'i nereden tanırsınız?" diye sordu.

Çelikdelen, "Başkan Bey'le yaptığımız toplantılara katılımcı olarak gelmişti. Toplantılara danışman sıfatıyla gelirdi ama her toplantıya katılmazdı" dedi.

Savcının, "Cebeci Maden Sahası'yla ilgili soru sordu mu?" sorusuna Çelikdelen, "Hayır. Bizim görüş verme yetkimiz var. Fatih Bey, 'Yazı geldi mi?' diye sorardı" yanıtını verdi.

Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de Çelikdelen'e, "Cebeci Maden Sahası'na ilişkin bir veya iki toplantı dışında başka toplantıya katıldım mı?" diye sordu.

Çelikdelen, "Hatırlamıyorum" dedi.

"30 BİN DOLAR İSTEDİ, HAZIRLADIĞIM 15 BİN DOLARI TESLİM ETTİM"

Begüm Çelikdelen'in avukatlarının beyanlarının ardından sanık kürsüsüne Bünyamin Durukan geldi. Hakkındaki rüşvet suçlamasını reddeden Durukan, "Ben herhangi bir kamu görevlisine menfaat sağlamadım" dedi.

Durukan, itirafçı sanık Ümit Polat'ın kendisinden 30 bin dolar istediğini öne sürdü. Ekonomik olarak zor durumda olduğunu ve parayı temin etmekte zorlandığını söyleyen Durukan, hazırlayabildiği 15 bin doları Polat'a teslim ettiğini anlattı.

Durukan'ın sorgusunda tutuklu Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, "Benim sizden herhangi bir talebim oldu mu?" diye sordu.

Durukan, "Hayır" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu döneminden önce de İBB'de ve Ağaç AŞ'de çalışan itirafçı sanık Ümit Polat'ın avukatı ise Durukan'a, "Neden şikayet etmediniz?" diye sordu.

Durukan, "Ben Ümit Bey'i 15 senedir tanıyorum. Orası resmi bir kurumdur, böyle şeyler konuşulmaz" ifadelerini kullandı.

"RÜŞVET VERMEDİM, ALACAĞIMI TAHSİL ETMEYE ÇALIŞIRKEN MAĞDUR EDİLDİM"

Durukan'ın ardından sanık kürsüsüne gelen Fikret Baydemir, rüşvet vermediğini savunarak, alacağını tahsil etmeye çalışırken kendisinden para istendiğini ve mağdur edildiğini söyledi.

Baydemir'in sorgusunda Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, "Ağaç AŞ ile yaptığınız ticari faaliyetiniz boyunca pozitif ya da negatif bir müdahaleme maruz kaldınız mı?" diye sordu.

Baydemir, "Hayır" yanıtını verdi.

SAVUNMA SIRASI TARTIŞMASINDA MAHKEME BAŞKANI: "KAFAMA GÖRE ALIYORUM"

Fikret Baydemir'in sorgusunun ardından Mehmet Türkyılmaz sanık kürsüsüne geldi. Bu sırada avukatlar sanıkların savunma sıralamasına tepki gösterdi.

Mahkeme Başkanı, "Kafama göre alıyorum, tuttuğumu alamam" dedi.

Savunmasına başlayan Türkyılmaz, Kültür AŞ'de 15 yıl Mali İşler Müdürlüğü yaptığını ve görev kapsamında yalnızca mali yeterlilik koşullarını belirlediğini söyledi.

Türkyılmaz'ın çapraz sorgusu sırasında İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın avukatı Ali Rıza Dizdar, "Sizin Serdal Taşkın'ın görevi dışında herhangi bir konuda bilgi ve duyumunuz var mı?" diye sordu.

Türkyılmaz, "Çok kısa çalıştık, böyle bir duyumum olmadı" yanıtını verdi.

"2024'TEKİ İHALEDE İMZAM OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR, 2020'DE İSFALT'TAN AYRILDIM"

Mehmet Türkyılmaz'ın sorgusunun tamamlanmasının ardından sanık kürsüsüne Nurullah Temel geldi.

Temel, 2024 yılında yapılan bir ihalede imzasının bulunduğunun iddia edildiğini ancak söz konusu tarihten dört yıl önce, 2020 yılında İSFALT'tan ayrıldığını söyledi.

Temel'in savunmasını tamamlamasının ardından tutuksuz sanık İbrahim Sönmez savunmasını yapmak üzere sanık kürsüsüne geçti.