İbb Davasında İkinci Gün… Sibel Suiçmez: Hakimin Reddi Talebi Varken Mahkeme Talepleri Almaya Başladı. Ara Karar Verilmesi Gerekirdi

Haber: Mehmet OFLAZ/ Kamera: Yasin KABADAYI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 kişinin yargılandığı İBB Davası'nın ilk duruşmasının ikinci celsesi başladı. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, duruşma salonunda izleyicilerin ve sanık yakınlarının yoğun katılımının olduğunu belirterek, dünkü oturuma kıyasla daha coşkulu bir atmosfer bulunduğunu söyledi.

Duruşma öncesinde avukatların salona alınması sırasında sorun yaşandığını ifade eden Suiçmez, "Avukatlarla öncesinde bir problem oldu. Bildiğiniz gibi zaten ismi kayıtlı avukatları içeriye alıyorlar ve bir kimlik veriyorlar. O kimlikle içeriye giriyorlar. Ama ona rağmen duruşma salonunun kapısı açılmadı. 1,5 saate yakın avukatları beklettiler. Ortam gerildi ve her zaman olduğu gibi ortamın böyle sinirlerini yükselttikten sonra da problem çözüldü" diye konuştu.

Suiçmez, daha sonra kapıların açıldığını ve avukatların salondaki yerlerini aldığını belirterek, izleyici bölümünde de sanık yakınları ile milletvekillerinin bulunduğunu söyledi.

Duruşma salonundaki atmosferin oldukça hassas olduğunu dile getiren Suiçmez, izleyicilerin yaşanan gelişmelere anında tepki verdiğini belirtti. Suiçmez, "Bayağı izleyiciler, gelen aileler en ufak harekete karşı bile duyarlı. Bir jandarma el sallayarak, isteyen oradaki yargılanan arkadaşlarımızdan birinin eline indirmeye kalktığında salon kendisi tepki gösteriyor zaten" dedi.

"Tecrübe eksikliği ya da bilgisizlik de kabulümüz"

Suiçmez, bugünkü duruşmadan beklentilerinin daha sakin ve hukuki bir çerçevede ilerleyen bir süreç olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla bugün beklentimiz aslında dünden daha az gergin, daha çok hukuki olan bir duruşma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünkü duruşmaya ilişkin usule dair eleştirilerde bulunan Suiçmez, "Bir kere bildiğiniz gibi dün duruşmayı hakim açtı mı, açmadı mı? Bundan hala şüpheliyiz. Çünkü usul hükümleri var, CMK uyarınca. Mahkeme Başkanı bu hükümlerin hiçbirini yerine getirmeden talepleri almaya başladı. Zaten meslektaşlarımız, avukatlar hakimin reddi talebinde bulunmuşlardı" dedi.

Suiçmez, mahkemenin bu talep hakkında ara karar vermesi gerektiğini aktararak, "Mahkeme aslında bu hakimin reddi talebine karşı bir ara karar oluşturması gerekirken devam ederek tüm talepleri aldı. Bu da hukuka aykırı bir durum. İlk başta mahkemeyi açması gerekiyor. Kimlik tespiti yapması ve iddianamenin özetinin okunması gerekiyorken dün bunların hiçbirisi olmadan aslında avukatların davanın esasına girecek şekildeki taleplerini de almaya başladı" diye konuştu.

Avukatların itirazlarının da bu yönde olduğunu belirten Suiçmez, "Dün avukatların itirazları bu yöndeydi. Avukat meslektaşlarımın itirazları tamamıyla hukuki dayanak üzerinden yürürken mahkeme basit bir duruşmanın açılmasında bile hukuksuzlukla bu da asrın davasına başlamış oldu" ifadelerini kullandı.

Suiçmez, yaşananların tecrübesizlikten kaynaklanmış olmasını temenni ettiklerini söyleyerek, "Umarız bu sadece tecrübesizlikten kaynaklanan bir durum olur. Kasıtlı bir durum olmamıştır. Umarız yine de bunu da kabulümüz. Yani tecrübe eksikliği ya da bilgisizlik de kabulümüz. Ama umarız bilerek, isteyerek bu hukuksuzlukları mahkemede yapmaya devam etmezler" dedi.