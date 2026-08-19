İBB Davası’nın 67’nci günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor - Son Dakika
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İBB Davası’nın 67’nci günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor

İBB Davası’nın 67’nci günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor
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İBB Davası'nın 67. gününde ifade veren protokol görevlisi Özgür Türkmen, kamera bantlama eyleminde kendisine talimat verilmediğini, bunun standart bir uygulama olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı duruşmanın eylül sonunda bitirilmesinin planlandığını açıkladı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 67'nci günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Duruşmada dinlenen protokol görevlisi Özgür Türkmen, savcının "Bu kamera bantlama eylemini size birileri talimat mı verdi" sorusuna "Daha önce Ekrem Başkan'ın görüntülerinin medyaya servis edilmesinden kaynaklı. O zamanki ekibin almış olduğu kararda belirtiliyordu. Ben sadece bu duruma şahit oluyordum. Ekrem Başkan'ın sürekli bütün gittiği yerlerdeki kıyafet değişikliği, bu artık zaruri bir şey. Bu artık standart hale gelmiş tüm projelerde ekip arasında" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 67'nci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapılıyor.

İBB ulaştırma personeli Emin Türe'nin ardından Emre Manav'ın savunmasına geçildi. Manav, "Olay günü adı geçen otele gittik. Başkan bey (İmamoğlu) gelmiştir. Geldikten sonrasında da ben ekip araçlarını beklerken çalıştığım memur arkadaşım Özgür Türkmen arayarak başkan beyin kıyafetlerini istemiştir. Ben de kıyafetlerini yukarıya getirmişimdir. Sonrasında da başkan beyin küçük bir yemeği vardı, onu gördüm. Bir de lavaboyu kullandığını gördüm. Sonrasında da ben tekrar araç yerine geri döndüm, park ettiğimiz yere. Çok kısa bir süre sonra başkan bey ekip olarak çıkmış, gitmiştir. Memur arkadaş da yanıma gelmiştir. Biz de beraberce ayrılmışızdır. Konuyla alakalı bütün olayım, durumum budur" dedi.

Protokol görevlisi Özgür Türkmen de "Suç delillerini gizleme veya değiştirme tarafıma isnat ediliyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık makamında görev alan bir devlet memuruyum. İddia edildiği gibi suç işleme lüksü olan, suç delillerini gizleme gibi, değiştirme gibi lüksü olan bir durumda değilim. Ben KPSS ile memur oldum, hak ederek kazandım ve bir memur maaşıyla İstanbul'da hayatta kalmaya çalışıyorum. Kamera bantlama gerekçesi olarak ben o gün oraya Ekrem Başkan'ın kıyafetlerini değiştirmek için kullanacağı otele gittim. Otelin giriş-çıkış görüntüleri şayet varsa eğer takım elbisesinin girdiğini, Ekrem Başkan'ın oraya yalnız girip çıktığını ve 15 dakika süre kaldığı tespit edilebilir" dedi.

SAVCIDAN BANTLAMA SORUSU

Savcının "Bu kamera bantlama işini sık sık yapar mısınız" sorusuna Türkmen, "Yok, bir kere yaptım. Onda da kasti değil, kasıtsız" yanıtını verdi. Türkmen, "Bu bantlama eylemini size birileri talimat mı verdi" sorusuna da "Hayır. Ben 2022 yılı aralık ayında göreve katıldım. Ben geldiğimde bu uygulama hep yapılıyordu. Yani gerekçe olarak da daha önce Ekrem Başkan'ın görüntülerinin medyaya servis edilmesinden kaynaklı. O zamanki ekibin almış olduğu kararda belirtiliyordu. Ben sadece bu duruma şahit oluyordum. Ekrem Başkan'ın sürekli bütün gittiği yerlerdeki kıyafet değişikliği, bu artık zaruri bir şey. Bu artık standart hale gelmiş tüm projelerde ekip arasında" karşılığını verdi.

EYLÜL SONUNDA BİTMESİ PLANLANIYOR

İş insanları Metin Gül, Erhan Ünal ile Nahit Kiler'in savunmasının ardından öğle arası verildi. Gazetecilerin verdiği yerlerinin değiştirilmesi talebini içeren dilekçeyi incelediğini belirten mahkeme başkanı, mevcut bulunan yere teknik eksikliklerin sağlanacağını bildirdi. Bir avukatın, basının uzak kaldığına yönelik ifadesi üzerine mahkeme başkanı, "Görmemiş halleri buysa... Zaten her şeyi yazıyorlar" dedi. Mahkeme başkanı ayrıca ikinci  duruşmayı eylül ayı sonunda bitirmeyi planladıklarını söyledi.

ERTAN YILDIZ DA SALONDA

Öğle arasından sonra duruşmaya itirafçı olan İBB İştirakler Daire Başkanı Ertan Yıldız da ilk kez geldi. İkinci oturum, iş insanı İsmet Koyun'un savunmasıyla başladı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özgür Türkmen, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Güncel, Eylül, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası’nın 67’nci günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor - Son Dakika

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