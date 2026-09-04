İBB davasında müdafilik yapan avukatlar Ersöz ve Ermaner bugün savcılıkta ifade verecek

(İSTANBUL) - Avukat Gamze Pamuk, müvekkilleri avukat Hüseyin Ersöz ve avukat Enes Hikmet Ermaner'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yargılamalarında yaptıkları savunmalar ve kamuoyuna yaptıkları hukuki açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vereceklerini açıkladı. Ersöz ise Başsavcılığa sunduğu dilekçede, hakkında Avukatlık Kanunu'nda öngörülen "izin şartı" yerine getirilmeden resen soruşturma başlatıldığını belirterek, dosyanın kapatılmasını talep etti.

Avukat Gamze Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilleri Avukat Hüseyin Ersöz ve Avukat Enes Hikmet Ermaner'in İBB yargılamalarında müdafi sıfatıyla yaptıkları savunmalar ve yargılamalara ilişkin kamuoyuna yaptıkları hukuki açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturmanın, avukatların mesleki faaliyetleri kapsamında yaptıkları sözler nedeniyle başlatıldığını ifade eden Pamuk, Avukatlık Kanunu'nda öngörülen özel soruşturma usulünün işletilmediğini ve gerekli izin prosedürünün izlenmediğini vurguladı.

Pamuk, mahkeme salonunda savunma hakkı kapsamında dile getirilen hukuki itirazların kamuoyuyla paylaşılmasının ceza soruşturmasına konu edilmesini kabul etmediklerini belirterek, "Savunma makamının susturulması, adil yargılanma hakkının da hukuk devletinin de zayıflatılmasıdır" dedi.

Pamuk, bugün savcılık makamına hukuki itirazlarını sunacaklarını belirterek, savunma hakkını, adil yargılanma hakkını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

ERSÖZ: "SUÇLAMA TAMAMEN MESNETSİZ"

Soruşturma dosyasına sunulan ve 4 Eylül 2026 tarihini taşıyan dilekçede ise Avukat Hüseyin Ersöz, hakkındaki suçlamanın 17 Ağustos 2026 tarihinde BirGün TV'de yaptığı röportajdaki ifadelerinden kaynaklandığını belirtti.

Ersöz, söz konusu röportajda İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyetinde görev yapan hakimlere karşı hakaret ve tehdit suçlarını işlediği iddiasının bulunduğunu belirterek, yayın sırasında bu yönde bir beyanının olmadığını ve suçlamanın "tamamen mesnetsiz" olduğunun altını çizdi.

Ersöz, röportajda değindiği konuların tamamının İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, kapatılan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 esas sayılı dosyasında müdafii olarak yaptığı savunmalar kapsamında dile getirdiği hususlardan oluştuğunu kaydetti. Söz konusu savunmaların SEGBİS kayıtlarında yer aldığını ve dosyaya sunulan dilekçelerde ayrıntılı biçimde açıklandığını belirten Ersöz, yargılama sırasında Yargıtay 8. Ceza Dairesi ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararlarının emsal gösterildiğini ifade etti.

Ersöz, mahkeme heyetinin kararlarının ve duruşma yönetimine ilişkin uygulamalarının hukuka aykırı olduğunu ortaya koymak amacıyla yüksek mahkeme kararlarının emsal gösterilmesinin, savunma hakkı ve savunma dokunulmazlığı kapsamında sıkça rastlanan olağan bir uygulama olduğunu belirtti.

Dilekçede, soruşturma konusu röportajda dile getirilen hususlardan daha ayrıntılı değerlendirmelerin yargılama sırasında sözlü ve yazılı olarak ifade edildiği, bu beyanların Ersöz'ün avukatları tarafından 3 Eylül 2026 tarihli dilekçe ekinde Başsavcılığa sunulduğu belirtildi.

Ersöz, röportaj içeriğiyle aynı mahiyette olan duruşmalardaki yazılı ve sözlü beyanları hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti tarafından yapılmış herhangi bir suç duyurusunun da bulunmadığını ifade etti.

"ADALET BAKANLIĞI İZNİ ALINMADAN RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Ersöz, dilekçesinde soruşturmanın usul yönünden de hukuka aykırı olduğunu savundu. Benzer bir olayda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir basın açıklamasında, Avukatlık Kanunu'ndaki usule uygun şekilde "inceleme yapılacağının" belirtildiğini aktaran Ersöz, kendi dosyasında ise ifade işlemleri öncesinde Avukatlık Kanunu uyarınca soruşturma şartı olarak kabul edilen Adalet Bakanlığı izni alınmadan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ersöz, dilekçesinde SEGBİS kayıtları ve daha önce sunulan dilekçelerin de değerlendirilmesini istedi. Avukatlık Kanunu'nda düzenlenen "izin şartının" sağlanmadığını belirten Ersöz, hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilerek soruşturma dosyasının kapatılmasını talep etti. Ersöz, Başsavcılık tarafından 17 Ağustos 2026 tarihli röportaj içeriğinde suç unsuru bulunduğunun düşünülmesi halinde ise "izin şartının sağlanması" amacıyla inceleme dosyasının Adalet Bakanlığı'na gönderilmesini talep etti.