İBB davasında Pasifik Holding sahibi ve ortağı dinlendi, kreşe 15 milyon TL iddiası var

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 105'inci gününde, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen ve mal varlıklarına iki kez tedbir konulup kaldırılan Pasifik Holding'in sahibi Fatih Erdoğan ile ortağı Abdülkerim Fırat, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu. AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan, Mahkeme Başkanının sorusu üzerine, "Hem mağdurum hem şikayetçiyim" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam edildi.

Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen ve mal varlıklarına iki kez tedbir konulup kaldırılan Pasifik Holding'in sahibi Fatih Erdoğan, duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı.

İddianamede 25 numaralı eylem kapsamında müşteki olarak yer alan Fatih Erdoğan, savcılıkta verdiği ifadelerin doğru olduğunu ve sanıklardan şikayetinin sürdüğünü söyledi, Mahkeme Başkanının, davaya katılma talebini sorması üzerine "Evet" yanıtını verdi.

Tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatı Akçay Taşçı, Fatih Erdoğan'a, şikayetine konu olaylarla ilgili doğrudan görgüsü olup olmadığını sordu. Erdoğan, inşaat süreçlerini ortağı Abdülkerim Fırat'ın yönettiğini belirterek, "Abdülkerim Bey bizim grubumuzun Yönetim Kurulu Başkanvekilidir. İnşaat işlerini o yönetir. Bana gelen bilgiler ondan gelmiştir. Onun ifadesindeki şeyleri de kabul ettim zaten kendi ifademde de. Bunun dışında da ekleyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

Avukat Taşçı, Fatih Erdoğan'ın şikayetçi olduğu süreç nedeniyle "ciddi zarara uğradığını ve ödeme yapmak zorunda kaldığını" belirttiği ifadesini hatırlatarak, zararın nasıl hesaplandığını sordu. Erdoğan, İstanbul'daki ilk gayrimenkul projeleri döneminde halka açık bir şirket olduklarını, ruhsat işlemlerinin tamamlanmasına rağmen siluet raporu gerekçesiyle bekletildiklerini söyledi.

"RUHSATIMIZ SİLÜET RAPORU ADI ALTINDA UZUN SÜRE BEKLETİLDİ, MAĞDURUZ"

Yatırımcıların yanı sıra projeyi ihale eden Emlak Konut ve kreditör bankaların da sürecin neden uzadığı konusunda kendilerine baskı yaptığını belirten Fatih Erdoğan, "Bütün işlemlerimiz tamamlandığı halde silüet raporu adı altında çok uzun süre bekletildi ruhsatımız. Belli bir süre ruhsatımızı alamayınca da tabii ki 'Bu proje niye başlamıyor, niye devam etmiyor?' baskısı altında kaldık. Mağduriyetimiz buydu açıkçası" diye konuştu.

Fatih Erdoğan, talepleri haksız bulmalarına rağmen kamu yararına olması şartıyla kabul etmek zorunda kaldıklarını ve bu nedenle zarara uğradıklarını ileri sürdü. Mağduriyetlerinin iki ayrı boyutu olduğunu belirten Erdoğan, "Birisi ruhsatlarımızın geciktirilmesi nedeniyle yaşadığımız, hesabını matematiğe dökemeyeceğimiz manevi bir mağduriyet. Diğer taraftan da ödediğimiz, ödemek zorunda kaldığımız rakamlar var" ifadelerini kullandı.

"BİR YILA YAKIN SÜRE BEKLETİLDİK"

Avukat Taşçı, Fatih Erdoğan'a, Eyüpsultan'daki projenin arazisinin nasıl edinildiğini de sordu. Erdoğan, arazinin, Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen satış ihalesiyle alındığını, ihale tarihinde projeye uygun imar durumunun bulunduğunu söyledi.

İmar planlarının daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmasına ilişkin soruya ise Erdoğan, bu işlemlerin kendileri tarafından yapılmadığını belirtti. Erdoğan, "Biz orada var olan imar planına istinaden ruhsatlarımızı hazırladık. Hazırken gereken başvurularımızı yaptık ama silüet onayı diye bir şeye takıldık. Bizim mevzumuz o" dedi.

Fatih Erdoğan, söz konusu dönemde halka açık şirketin Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Pasifik GYO) olduğunu, Pasifik Holding'in daha sonra GYO'ya hissedar olduğunu anlattı.

Taşçı'nın, şirketin sermaye piyasası yükümlülükleri ve yatırımcılarına karşı sorumlulukları nedeniyle zarar yaşadığı yönündeki değerlendirmesine karşı çıkan Erdoğan, "Hisse senedi piyasasında açık bir şirketsiniz, SPK denetimindesiniz, bir sürü yatırımcınız var. Bir taraftan Emlak Konut var, projeyi ihale eden ve takip eden esas idare olarak. Diğer tarafta bankalar var. Birçok konuda işin uzaması bizi zora soktu, bunu anlatmaya çalışıyorum" dedi.

Fatih Erdoğan, halka açık bir şirketin yatırımcılarının projeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden takip ettiğini belirterek, "Normal sürecini tamamlamış, ruhsat aşamasına gelmiş bir iş, 'siluet onayı' diye bir konuda uzunca bir süre, bir yıla yakın bir süre bekletildi. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu da soru işaretleri doğurdu, insanlar birbirine soruyor, bize soruyor, neden bekliyor, neden yapılmıyor?" diye konuştu.

Erdoğan'ın sorgusunun ardından ortağı Abdülkerim Fırat'ın beyanlarına geçildi.

FIRAT: "YARDIM YAPABİLİR MİSİNİZ DEDİ, ARDINDAN KREŞ İSTEDİ"

Fon soruşturmasında adı geçen ve mal varlıklarına ilişkin tedbir kararları kaldırılan Abdülkerim Fırat, Mahkeme Başkanının, İBB Saraçhane binasında Gürkan Akgün ile yaptığı görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı.

Fırat, Beşiktaş'taki projelerinin ilçe belediyesinden ruhsat almasının ardından siluet onayı için İBB'ye gönderildiğini, bu sürecin 7-8 ay sürdüğünü söyledi. Süreci kendisinin de takip ettiğini belirten Fırat, teknik ekiplerinin defalarca İBB İmar Daire Başkanlığı'na gittiğini ancak muhatap bulamadıklarını ifade etti.

Bekleyişin 8 ayı aşmasının ardından danışmanları Aytaç Ülkebaş aracılığıyla Gürkan Akgün'den randevu aldığını anlatan Fırat, görüşmeye kendisinin katılmasının özellikle istendiğini öne sürdü. Abdülkerim Fırat, 27 Aralık 2022 tarihinde, Saraçhane'de gerçekleştiğini söylediği görüşmede, kendisi, Akgün ve Aytaç Ülkebaş'ın bulunduğunu, 8 aydır neden bekletildiklerini sorduğunu anlattı. Fırat, görüşmede, önce kendisine "yardım yapıp yapamayacağının sorulduğunu, ardından bu yardımın kreş yapımına ilişkin olduğunun belirtildiğini" iddia etti.

Abdülkerim Fırat, "Bana 'Yardım yapabilir misin?' diye sordu. Ben de kesinlikle yardım yapamayacağımı, Pasifik GYO'nun sahibi olduğu için, buranın sahibi Pasifik GYO, niye yapamayacağımı anlattım, halka açık bir şirketiz" dedi. Görüşmenin devamında kreş talebinin gündeme geldiğini anlatan Fırat, resmi protokol yapılması halinde belediyeye kreş bağışlayabileceklerini söylediğini belirtti. Fırat, Akgün'ün kendisine kreş başına bir maliyet bildirdiğini öne sürerek, "Bana 'Her kreşin maliyeti 15 milyon TL' dedi. Ben de bunu kabul edip 'Evet, bir kreş bağış yapabiliriz' deyip konuyu kapattık" ifadelerini kullandı. Kreşin yapımını bir yıl içerisinde tamamlayabileceklerini, bunun için belediyenin kendilerine resmi yazı ve proje göndermesi gerektiğini söylediğini de anlatan Fırat, Akgün'ün ise "mevcut kreş projelerinin devam ettiğini belirterek, yeni bir kreş inşa etmek yerine mevcut projelere protokol karşılığında katkı sunulmasını önerdiğini" ileri sürdü.

Mahkeme Başkanının, daha önce savcılığa verdiği ifadesinde, "siluet onayı" karşılığında para istendiğini, buna itiraz etmesinin ardından talebin kreş yapımına dönüştüğünü anlattığını hatırlatması üzerine Fırat, "Evet, doğru. Birebir aynen" dedi. Görüşmede herhangi bir rakam konuşulup konuşulmadığı sorusuna ise Fırat, "Hayır, kesinlikle geçmedi" yanıtını verdi.

EYÜPSULTAN PROJESİNE İLİŞKİN SORULAR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatı Akçay Taşçı'nın, Eyüpsultan'daki proje için gerekli imar planının Temmuz 2023'te hazırlandığını ve Mimari Estetik Komisyonu onayının yaklaşık iki buçuk ayda verildiğini hatırlatması üzerine Fırat, bu süreçte herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

Taşçı'nın iki proje için de tüm işlemlerin tamamlanmasına rağmen uzun süre bekletildikleri yönündeki iddiasıyla bu tarihler arasında çelişki bulunduğunu belirtmesi üzerine Fırat, 8-10 aylık bekleyişin, Beşiktaş projesine ilişkin olduğunu ifade etti.

Fırat'ın avukatı, sorgu sırasında tarihlerin sürekli gündeme getirilmesine itiraz ederek, müvekkilinin bu ayrıntıları hatırlamayabileceğini söyledi. Mahkeme Başkanı ise Fırat'ın hatırlamadığı tarihleri bu şekilde ifade edebileceğini belirtti.

Sorgunun son bölümünde avukat Taşçı, Fatih Erdoğan ve Abdülkerim Fırat'ın sahibi olduğu Eyüpsultan'daki projenin geçen ay İstanbul'da etkili olan yoğun yağışlardan etkilendiğini hatırlatarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Fırat'ın avukatı, "Sayın Başkan, müdahale edin, müvekkillerle dalga geçiliyor" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı ise projeye ilişkin soruların yöneltilmesine izin verdi. Beşiktaş projesindeki süreçleri kendisinin takip ettiğini belirten Fırat, Eyüpsultan'daki projeye ilişkin sorular üzerine, "Her şeyi ben takip edemem ki" dedi.

Abdülkerim Fırat'ın avukatının sorgu boyunca müvekkiline sık sık, "Bilmiyorum de hatırlamıyorum de" şeklinde yönlendirmelerde bulunması dikkati çekti.

Duruşma, haftaya devam edecek.