İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu\'ndan sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı "yolsuzluk" davasının dördüncü celsesi de gerginlikle başladı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın dördüncü duruşması, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 No'lu duruşma salonunda gerçekleştiriliyor. Toplam 407 sanığın yargılandığı davada, 107 sanık tutuklu bulunurken 5 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor.

DİLEK İMAMOĞLU: HER SABAH GERGİNLİK ÇIKARIYORSUNUZ

Duruşma öncesi mübaşirin izleyici kısmında birbirinin fotoğrafını çeken aileleri uyarmasıyla tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu mübaşire tepki göstererek, "Her sabah bir gerginlik çıkarıyorsunuz. Bu insanlar bir yıldır suçsuz yere içeride. Bugünler geçer. Gidin bakın bakalım orada haksız yere bir gece yatabilecek misiniz?" dedi.

İLK İTİRAFÇI SAVUNMA YAPACAK

Davanın dördüncü duruşması Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın savunmasıyla başlayacak. Tutuklanan Ümit Polat, 28 Mayıs 2025 ve 3 Eylül 2025'te etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti.

Güvenlik önlemlerinin devam ettiği duruşmanın dördüncü gününde, jandarma yoğunluğunun artırıldığı dikkat çekti.

ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLDU?

Davanın dün gerçekleştirilen üçüncü celsesinde CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi ve iş insanı Bulut Aydöner ve Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük'ün savunması alındı. Tutuklu sanık Yavuz Saltık, duruşma salonuna getirildiği sırada el sallayan izleyicilere dönerek karşılık verdiği için jandarmanın müdahalesiyle karşılaştı. Jandarma, Saltık'ın kolundan tutarak zorla yerine oturtmaya çalıştı. Saltık buna tepki gösterirken, avukatlar ve izleyiciler de alkışlarla protesto etti. Sanık avukatları, müdahalede bulunan jandarmanın salondan çıkarılmasını talep etti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 'ihbar eden', Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı 'suçtan zarar görenler', 16 kişi 'müşteki', 5 kişi 'müşteki-şüpheli' ve Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu örgütün kurucusu ve lideri olarak belirtilirken, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün 'örgüt yöneticisi' olarak aktarılmıştı. İddianamede İmamoğlu'nun 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez 'rüşvet', 7 kez 'suç gelirlerinin aklanması', 2 kez 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez 'kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 47 kez 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez 'irtikap', 46 kez 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Orman Kanununa muhalefet' ve 'Maden Kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan, hazırlanan iddianamede toplam kamu zararının suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olduğu da aktarılmıştı.