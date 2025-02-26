İBB'de 4.913 Aday Yazılı Sınavda Yarışıyor

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(İSTANBUL) - İBB İtfaiye ve Zabıta kadrolarında çalışmak isteyen adaylar için yazılı sınav gerçekleştiriyor. Toplamda 4 bin 913 aday İBB'de memur olmak için sınava giriyor. Türkiye'nin dört bir yanından katılımla Yenikapı'da gerçekleştirilen sınava İtfaiye Eri kadrosuna 3 bin 341 aday, Zabıta kadrosu için ise bin 572 aday girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplamda 4 bin 913 memur adayını yazılı sınava alıyor. Bugün ve yarın gerçekleşecek sınavlarla adaylar itfaiye ve zabıta kadrolarında çalışmak için yarışacak. Yazılı sınavı geçen itfaiye ve zabıta memuru adayları uygulamalı sınavlara hak kazanacak. İtfaiye ve zabıta kadroları için uygulamalı sınavları geçen adaylar iBB'de resmen memur olarak göreve başlayacak.

Uygulamalı sınavlar 7 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Muhtelif kadrolar için ise gerçekleştirilecek sözlü mülakatlar 3 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Oturum başı 120 dakika planlanan sınava İtfaiye Eri kadrosu için ilk oturuma 2 bin 113, ikinci oturuma bin 228 aday katılırken Zabıta kadrosu için bin 572 aday girecek.

Akçabay, liyakata dayalı sınav sürecinin altını çizdi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay sınavla ilgili şu bilgileri verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, memur alımı sürecinde liyakat, şeffaflık ve fırsat eşitliğini en temel prensiplerimiz olarak belirliyoruz. Bugün başlayan sınav süreci, belediyemize değer katacak nitelikli ve yetkin personellerin kazandırılmasına olanak tanıyacaktır. 3 Mart 2025'te muhtelif kadrolar için şeffaf odalarda yapılacak sözlü mülakatlar, 7 Nisan 2025'te ise zabıta memurları ve itfaiyeci için uygulamalı sınavlar başlayacaktır. Bu süreç, sadece yeni bir kadro oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbulumuz için güçlü bir iş gücü inşa etmemize de olanak tanıyacaktır. Memur adaylarımıza başarılar diliyor, bu sürecin İstanbul için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Türkiye'nin dört bir yanından sınava katılım var

Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a memur olmak için gelen adaylardan heyecanlarını şöyle dile getirdi:

Muhammet Şahbudak: " Mersin'den geldim bu alım için çok umutluyum sınava hazırlanıp geldik şu anda yazılı sınava gireceğimiz için biraz heyecanlıyız ama başaracağımıza inanıyoruz. İBB'nin bu alımı bizim için bir fırsat benim hevesim liseden beri itfaiyeye vardı."

Burak Demir: " Erzurum'dan geliyorum. Çok uzun bir yoldan geliyorum İBB'nin itfaiye alımı için. Diğer illerde de mülakatlarımıza girdik ama başarılı olamadık. Ama İstanbul'a ümidimiz tam. Sadece tek isteğimiz itfaiyecilik mesleğinin daha da geliştirilebilir olması açısından tanıtılması"

Oğuzhan Yıldırım: "Ağrı İbrahim Çeçen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik mezunuyum. Kendi bölümünün eğitimini aldım yazılı olması bizim için iyi yazılıda bilgiyle giriyorsun. Umutluyum"

Sınavları geçen adaylardan 785'i itfaiye Eri, 315'i Zabıta memuru olacakken muhtelif kadrolarda 432'si memur olmaya hak kazanacak.