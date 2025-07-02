İBB'den Gürültü Denetiminde 10 Milyon Ceza - Son Dakika
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İBB'den Gürültü Denetiminde 10 Milyon Ceza

02.07.2025 15:35
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İBB, 2024'te gürültüden 47 işletmeye 10 milyon 646 bin lira ceza kesti. Gürültü haritaları güncellendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen yıl yapılan gürültü denetimlerinde 47 işletmeye 10 milyon 646 bin lira para cezası kestiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, 2024 yılında gürültüye yönelik 3 bin 90 denetim yapıldığı belirtildi.

Bu denetimlerde 47 işletmeye toplam 10 milyon 646 bin lira idari ceza uygulandığı, en yüksek cezanın müzik yayını izni olmadan veya belirlenen saatlerin dışında yayın yapan işletmelere kesildiği aktarılan açıklamada, "2022 yılında yayınlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'yle diğer gürültü kaynaklarıyla ilgili de sınır ve saatler belirlendi. Buna göre, endüstri tesisleri gece en fazla 55 desibele çıkarabilirken şantiyeler saat 10.00 ile 22.00 arasında çalışabilir. Açık hava etkinlikleri 01.00'e kadar sürebilir. Havai fişek gösterileri ise sadece 20.00-22.00 saatlerinde yapılabilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İBB'nin gürültü kirliliğiyle mücadele için oluşturulan "İstanbul'un Stratejik Gürültü Haritaları"nı güncel verilerle yenilediği, kentte 36 ilçeyi kapsayacak şekilde sanayi tesisleri, eğlence yerleri, kara yolları, demiryolları ve havalimanı kaynaklı "Stratejik Gürültü Haritaları"nın hazırlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, 343 bin 817 hektarlık alanda 15 milyon 770 bin kişinin gürültüden etkilenme durumlarının ortaya konulduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, 436 bin 200 konutta yaşayan 1 milyon 755 bin 900 kişi ile 1018 okul ve 111 hastanenin Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'ne göre belirlenen 55 desibel sınırını aşan gürültüye maruz kaldığını, gürültüden çok etkilenen ilçelerin ise 98 bin 700 kişiyle Küçükçekmece, 97 bin 600'le Esenyurt, 94 bin kişiyle de Ümraniye olduğu bildirildi.

Açıklamada, gürültüyle ilgili şikayeti olan İstanbulluların bu durumu İBB Çözüm Merkezleri aracılığıyla veya Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına dilekçeyle iletebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'den Gürültü Denetiminde 10 Milyon Ceza - Son Dakika

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