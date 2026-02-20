İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Allah Bu Ülkede Kimseyi Açlıkla ve Yoksullukla Sınamasın.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Ramazan ayının ikinci iftarında Eminönü Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Aslan, "Allah bu ülkede kimseyi açlıkla ve yoksullukla sınamasın. Bu ülkeden umudunuzu kesmeyin, bu yoksulluğu hep birlikte yeneceğiz. Ramazan'ın bereketi evlerinize, adaleti ise ülkemize gelsin" dedi. İstanbul'un dört büyük meydanında ve ulaşım noktalarındaki mobil istasyonlarda devam eden iftar seferberliğine dikkat çeken Aslan, devletin bekası için görev yapan Türk ordusuna ve kolluk kuvvetlerine dualarını göndererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İBB Ramazan ayı boyunca kentin dört bir yanına yaydığı iftar seferberliği, tarihi Eminönü Meydanı'nda dev bir buluşmaya dönüştü. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, iftar öncesi masaları gezerek vatandaşların taleplerini dinledi. İftar çadırında sadece İstanbullular değil, Almanya'dan, Sivas'tan, Elbistan'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yurttaşlar yeraldı.

"Türkiye'nin dört bir yanı bu sofrada buluştu"

İftar saati öncesinde vatandaşlara hitap eden Nuri Aslan, sofradaki çeşitliliğin İstanbul'un zenginliği olduğunu vurguladı. Aslan, konuşmasında şunları söyledi:

"Biraz önce masaları dolaştım; Almanya'dan gelen var, Zeytinburnu'ndan, Gaziosmanpaşa'dan, Sivas'tan, Elbistan'dan gelen abilerim, ablalarım var. İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanından buradasınız. Bizler, Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri'nin yolundan giden; adaleti, dürüstlüğü, yoksulun ve fakirin yanında olmayı destur edinmiş insanlarız. Dolayısıyla bu sofra herkese açık."

"İstanbul'un her noktasında iftar bereketi"

Bugün sadece burada değil; Sancaktepe, Üsküdar, Eminönü ve Bağcılar olmak üzere dört büyük meydanımızda çadırlarımız var. Ayrıca 15 mobil istasyonumuz ve 10 seyyar çadırımızla İstanbul'un her noktasındayız. Metro ve metrobüs istasyonlarında yurttaşlarımız iftarını açabilsin diye Ramazan boyunca yanınızdayız. Sizden aldıklarımızı size veriyoruz.

"Ekrem Başkanımızın selamını getirdim, bu yoksulluğu yeneceğiz"

Keşke seçilmiş Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da bugün burada olsaydı; sizlere onun selam ve sevgilerini getirdim. 'Komşularıma, analarıma, babalarıma selam söyle, en kısa sürede yanlarında olacağım' dedi. Allah bu ülkede kimseyi açlıkla ve yoksullukla sınamasın. Bu ülkeden umudunuzu kesmeyin; bu devlet ve bu bayrak ilelebet dalgalanacak. Bizler bu yoksulluğu el birliğiyle yeneceğiz. Ramazan'ın bereketi hanelerinize, adaleti ise ülkemize gelsin. Ordumuzun gücü, kuvveti yerinde olsun. Devletimize, kolluk kuvvetlerimize ve tüm çalışanlarımıza buradan dua ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun"

İstanbulluların dualarında "İmamoğlu" vurgusu

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın getirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamını alkışlarla alan İstanbullular, oruç dualarına İmamoğlu'nu da ekledi. Ramazan dualarını İslam alemi ve insanlık için ellerini buluşturarak gerçekleştiren İstanbullular, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve esenlik diledi.