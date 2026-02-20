İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Allah Bu Ülkede Kimseyi Açlıkla ve Yoksullukla Sınamasın. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Allah Bu Ülkede Kimseyi Açlıkla ve Yoksullukla Sınamasın.

20.02.2026 20:12  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'un Eminönü Meydanı'nda düzenlenen iftar etkinliğinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Aslan, yoksullukla mücadele vurgusunda bulunarak, iftar sofralarının dayanışma ve birlik mesajı taşıdığını dile getirdi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Ramazan ayının ikinci iftarında Eminönü Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Aslan, "Allah bu ülkede kimseyi açlıkla ve yoksullukla sınamasın. Bu ülkeden umudunuzu kesmeyin, bu yoksulluğu hep birlikte yeneceğiz. Ramazan'ın bereketi evlerinize, adaleti ise ülkemize gelsin" dedi. İstanbul'un dört büyük meydanında ve ulaşım noktalarındaki mobil istasyonlarda devam eden iftar seferberliğine dikkat çeken Aslan, devletin bekası için görev yapan Türk ordusuna ve kolluk kuvvetlerine dualarını göndererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İBB Ramazan ayı boyunca kentin dört bir yanına yaydığı iftar seferberliği, tarihi Eminönü Meydanı'nda dev bir buluşmaya dönüştü. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, iftar öncesi masaları gezerek vatandaşların taleplerini dinledi. İftar çadırında sadece İstanbullular değil, Almanya'dan, Sivas'tan, Elbistan'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yurttaşlar yeraldı.

"Türkiye'nin dört bir yanı bu sofrada buluştu"

İftar saati öncesinde vatandaşlara hitap eden Nuri Aslan, sofradaki çeşitliliğin İstanbul'un zenginliği olduğunu vurguladı. Aslan, konuşmasında şunları söyledi:

"Biraz önce masaları dolaştım; Almanya'dan gelen var, Zeytinburnu'ndan, Gaziosmanpaşa'dan, Sivas'tan, Elbistan'dan gelen abilerim, ablalarım var. İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanından buradasınız. Bizler, Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri'nin yolundan giden; adaleti, dürüstlüğü, yoksulun ve fakirin yanında olmayı destur edinmiş insanlarız. Dolayısıyla bu sofra herkese açık."

"İstanbul'un her noktasında iftar bereketi"

Bugün sadece burada değil; Sancaktepe, Üsküdar, Eminönü ve Bağcılar olmak üzere dört büyük meydanımızda çadırlarımız var. Ayrıca 15 mobil istasyonumuz ve 10 seyyar çadırımızla İstanbul'un her noktasındayız. Metro ve metrobüs istasyonlarında yurttaşlarımız iftarını açabilsin diye Ramazan boyunca yanınızdayız. Sizden aldıklarımızı size veriyoruz.

"Ekrem Başkanımızın selamını getirdim, bu yoksulluğu yeneceğiz"

Keşke seçilmiş Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da bugün burada olsaydı; sizlere onun selam ve sevgilerini getirdim. 'Komşularıma, analarıma, babalarıma selam söyle, en kısa sürede yanlarında olacağım' dedi. Allah bu ülkede kimseyi açlıkla ve yoksullukla sınamasın. Bu ülkeden umudunuzu kesmeyin; bu devlet ve bu bayrak ilelebet dalgalanacak. Bizler bu yoksulluğu el birliğiyle yeneceğiz. Ramazan'ın bereketi hanelerinize, adaleti ise ülkemize gelsin. Ordumuzun gücü, kuvveti yerinde olsun. Devletimize, kolluk kuvvetlerimize ve tüm çalışanlarımıza buradan dua ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun"

İstanbulluların dualarında "İmamoğlu" vurgusu

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın getirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamını alkışlarla alan İstanbullular, oruç dualarına İmamoğlu'nu da ekledi. Ramazan dualarını İslam alemi ve insanlık için ellerini buluşturarak gerçekleştiren İstanbullular, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve esenlik diledi.

Kaynak: ANKA

Eminönü Meydanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Nuri Aslan, Politika, İstanbul, Türkiye, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Allah Bu Ülkede Kimseyi Açlıkla ve Yoksullukla Sınamasın. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:01:35. #7.11#
SON DAKİKA: İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Allah Bu Ülkede Kimseyi Açlıkla ve Yoksullukla Sınamasın. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.