İbb: Şehir Hatları Vapurlarında Çay, Simit ve Tost Başta Olmak Üzere Sunulan Kafe Hizmetleri Mevcut Kapsamıyla Devam Etmektedir

İBB, kamuoyunda Şehir Hatları vapurunda sunulan Vapur Kafe hizmetlerinin kaldırılacağı yönelik iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Hizmetlerin mevcut kapsamıyla devam edeceği belirten açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son günlerde kamuoyunda Şehir Hatları vapurlarında sunulan Vapur Kafe hizmetlerinin kaldırılacağına yönelik iddialar yer almaktadır. Şehir Hatları vapurlarında çay, simit ve tost başta olmak üzere sunulan kafe hizmetleri mevcut kapsamıyla devam etmektedir. Yolcularımızın alışık olduğu vapur yolculuğu deneyimi ve hizmet anlayışında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Önceliğimiz; yolcularımıza güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet sunmak ve İstanbul'un deniz İulaşımına özgü bu köklü yolculuk geleneğini sizlerle birlikte sürdürmektir"