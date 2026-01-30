İbb'den Deprem Bölgesine 2,2 Milyar Liralık Destek: Konut, Altyapı, Sosyal Yardım ve Kalıcı Yatırımlar Hayata Geçirildi

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen illerde arama kurtarmadan barınmaya, altyapıdan sosyal yardımlara kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürüttü. Belediyenin bölgede gerçekleştirdiği yardım ve yatırımların güncel maliyeti 2 milyar 246 milyon 825 bin 940 lirayı buldu.

Depremin hemen ardından AKOM koordinasyonunda sahaya inen İBB ekipleri, Hatay ile eşleştirilmenin ardından arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkazdan 561 kişi sağ çıkarılırken, bölgede geçici barınma alanları kuruldu, sağlık ve yemek hizmetleri sunuldu. Çalışmalara dönüşümlü olarak 5 bin 430 personel ile 977 araç ve iş makinesi katıldı.

Arama kurtarma ve lojistik için 141 milyon lira

İBB'nin arama kurtarma, personel ve lojistik destek çalışmalarının maliyeti 141 milyon 676 bin lira oldu. Ekipler yalnızca enkaz çalışmalarında değil, İskenderun Limanı yangını başta olmak üzere çok sayıda yangına da müdahale etti. Afet bölgesine greyderlerden mobil mutfak tırlarına kadar yüzlerce araç sevk edildi.

Sağlık hizmetlerine 185 milyon liralık kaynak

Deprem bölgesinde mobil sağlık hizmetleri, defin işlemleri ve hijyen desteği için 185 milyon 734 bin lira harcandı. On binlerce ceset torbası ve defin seti gönderildi, seyyar gasilhaneler kuruldu. Mobil sağlık gemisiyle röntgen, eczane ve laboratuvar hizmetleri sunulurken 73 binden fazla vatandaşa sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Altyapı ve kalıcı projelere 1,4 milyar lira

En büyük harcama kalemi ise altyapı ve üstyapı yatırımları oldu. Bu alandaki çalışmaların maliyeti 1 milyar 410 milyon 461 bin lira olarak kaydedildi. Bu kapsamda: 201 konut ve 21 ticari birimden oluşan konteyner kent kuruldu. İçme suyu, kanalizasyon ve doğalgaz hatları onarıldı. Adıyaman-Çatdere Köprüsü yeniden inşa edildi. Okullar, atölyeler ve sosyal tesisler yapıldı. Jeneratör, internet altyapısı ve enerji sistemleri kuruldu. Sahil parkları, çocuk oyun alanları ve yeşil alan düzenlemeleri gerçekleştirildi. Hatay Samandağ Sahil Parkı gibi projelerle binlerce metrekarelik yaşam alanları oluşturuldu.

Asfaltlama ve ulaşım çalışmaları 38 milyon lirayı buldu

Fen İşleri ve Yol Bakım ekipleri, Antakya, Samandağ ve konteyner kentlerde kapsamlı asfaltlama çalışmaları yaptı. Binlerce ton binder ve aşınma asfaltı serilirken çalışmaların toplam maliyeti yaklaşık 38 milyon lira olarak açıklandı.

Sosyal yardımlar için 508 milyon lira harcandı

Depremzedelerin temel ihtiyaçları için yürütülen sosyal yardım çalışmalarının maliyeti 508 milyon 954 bin lira oldu. Bu süreçte 11 milyondan fazla yardım ürünü dağıtıldı. Yaklaşık 853 bin gıda ve hijyen kolisi ulaştırıldı. 1 milyon 625 bin kişiye sıcak yemek verildi. 10 bini aşkın haneye nakit destek sağlandı. Kreşler, kadın merkezleri ve sosyal destek noktaları kuruldu. 26 binden fazla gönüllünün katıldığı yardım organizasyonları aylarca kesintisiz sürdü.

Tarım ve hayvancılığa destek

Bölgede üretimin yeniden ayağa kalkması için tohum, yem, fide ve hayvan desteği sağlandı. Mobil veteriner klinikleriyle bin 700'den fazla hayvan tedavi edildi, yüzlerce ton yem dağıtıldı.

Parklar, oyun alanları ve enerji altyapısı kuruldu

İBB ayrıca depremden etkilenen çocuklar için oyun parkları, sosyal alanlar ve "Hayal Gücü Oyun Parkı" etkinlikleri düzenledi. Sadece oyun alanlarının kurulumu için yaklaşık 13 milyon lira harcandı. Enerji ve aydınlatma altyapısı için ise jeneratörler, elektrik sistemleri ve malzemelerle 15 milyon lirayı aşan yatırım yapıldı