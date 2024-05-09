İBB Engelliler Haftası'nda büyük spor etkinliği düzenliyor - Son Dakika
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İBB Engelliler Haftası'nda büyük spor etkinliği düzenliyor

İBB Engelliler Haftası\'nda büyük spor etkinliği düzenliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul, Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratmak için büyük bir spor etkinliği düzenleyecek. İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte engelli ve engelli olmayan sporcular bir araya gelecek.

09.05.2024 18:48  Güncelleme: 18:50
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul, Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratmak için büyük bir spor etkinliği düzenleyecek.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi'nde engelli ve engelli olmayan tüm sporcuların kaynaşması ve birlikte eğlenmesi amacıyla oyunlar ve yarışmalar organize edilecek.

HEM OYUN HEM YARIŞMA

12 Mayıs Pazar günü saat 12.00'den 16.00'ya kadar sürecek etkinliklerde, parkur çalışmaları ve gösteri maçları yapılacak. 4 yaşından büyük sporcuların katılabileceği Engelliler Haftası Spor Etkinliği'nde 750 engelli birey ve 1.000 spor okulu öğrencisi yer alacak. Ebeveynlerle birlikte etkinliğe yaklaşık 3.000 kişinin katılması bekleniyor. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara anı madalyası, tişört ve şort verilecek.

Engelliler Haftası Spor Etkinliği'ndeki branşlar ve çalışmalar şöyle:

Tenis temelli koordinasyon-rekreasyon parkurları, tenis eğitimi ve maçları, tenis temelli spor parkurları, açık alan koordinasyon parkuru, açık alan voleybol maçları, jimnastik/hareket egzersiz parkuru, engelli-engelsiz basketbol maçı, basketbol koordinasyon parkuru, görme engelliler futbol gösteri maçı, engelli-engelsiz futbol koordinasyon parkuru, atletizm koordinasyon parkuru, diğer etkinlik alanları (Sahnebüs, bilim teknoloji atölyesi, oyun grupları vb.)

Kaynak: ANKA

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