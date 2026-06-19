İBB Genel Müdür Yardımcısı Kaçırıldı, Tuzla'da Bulundu - Son Dakika
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İBB Genel Müdür Yardımcısı Kaçırıldı, Tuzla'da Bulundu

19.06.2026 08:22
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Erhan Karaal, Tuzla'daki bir inşaat alanında bulundu. 7 kişi gözaltına alındı, sağlığı iyi.

Kaçırıldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Erhan Karaal, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İnşaat, Tuzla, Suç, Son Dakika

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