İBB, Güngören'deki Araziyi İtfaiye Alanı Haline Getirdi - Son Dakika
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İBB, Güngören'deki Araziyi İtfaiye Alanı Haline Getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Partili Güngören Belediyesi'nin satışa çıkardığı alanı itfaiye alanı olarak değerlendirdi. İmar planı değişikliği, İBB Meclisi'nde kabul edildi.

13.12.2024 17:12  Güncelleme: 17:13
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Partili Güngören Belediyesi'nin geçen dönem satmak istediği araziyi itfaiye alanı yaptı. İBB'nin satış kararını iptal ettirdiği yerle ilgili olarak hazırlanan, yeni imar planı değişikliği İBB Meclisi'nde kabul edildi.

İBB Meclisi, 2024 yılının son toplantısında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Güngören'de yapmak istediği itfaiye istasyonu ile ilgili teklifi görüşüldü. Teklifte, "Güngören Merkez Mahallesi 381 ada 4 parselin kuzeyindeki yaklaşık bin 700 metrekarelik tescil harici alanın imar planlarında 'İtfaiye Alanı'na dönüştürülmesi için hazırlanan plan değişikliği teklifi, hakkında karar alınmak üzere İBB Meclisi'ne iletilmektedir" denildi.

"Bir özel hastaneye peşkeş çekilmek istenen bu alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamucu anlayışıyla halka hizmet alanına dönüştü"

Teklifle ilgili olarak söz alan CHP'li Güngören Belediye Meclis üyesi Ali Şar da şunları söyledi:

"Burası aynı zamanda Bağcılar ve Esenler ilçelerine yakın bir yer. Güngören ve bu ilçelerle birlikte bir buçuk milyonu aşan insanın hizmet alabileceği bir alan. Biz bu alanı itfaiye alanına çevirdik ve bölgeye hizmet edecek. Bölgenin bir ihtiyacını karşılayacak. Ancak bu yerin bir de öncesi var. Bunu hatırlatmadan da geçmek istemiyorum. Geçtiğimiz dönem ben yine Güngören Belediye Meclis üyesiydim. Geçtiğimiz dönem AK Parti bir teklif getirerek bu alanla ilgili bir imar planı değişikliği yaptı. Bu imar planı değişikliğinin ardından alan Güngören Belediyesi'nin tapulu yeri haline getirildi. Bu işlemden çok kısa bir süre sonra ihaleye açıldı. Sağlık tesisi alanı adı altında 25 milyon TL'ye satılmaya çalışıldı. Bunu fark ettik ve İBB'nin avukatları dava açtı, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bir özel hastaneye peşkeş çekilmek istenen bu alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamucu anlayışıyla halka hizmet alanına dönüştü. Buraya yapılacak İtfaiye istasyonu ve plan değişikliği için Başkanımız İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz."

Söz konusu plan değişikliği, yapılan konuşmaların ardından kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, Güngören'deki Araziyi İtfaiye Alanı Haline Getirdi - Son Dakika

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