İBB Haliç Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmasını tamamladı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Köprüsü metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışmasını bitirdi. Belediyenin 3 Temmuz gecesi başlattığı ve 8 Temmuz'da sonlandırılması planlanan çalışma daha erken tamamlandı. D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti gece 01.00 itibarıyla trafiğe açıldı.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı. Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen asfalt değiştirildi.

Belediyenin, 3 Temmuz gecesi başlattığı ve 8 Temmuz'da sona ermesi planan çalışma 2 gün erken bitirildi. Çalışma süresince trafiğe kapalı olan D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti ise gece 01.00 itibarıyla trafiğe açıldı.

"Bayrampaşa Metro İstasyonu'na Yeni Üst Geçit"

Öte yandan, İBB, Bayrampaşa O-3 Avrupa Otoyolu üzerinde bulunan ve M1 metro hattına ait Bayrampaşa- Maltepe durağına ulaşımı sağlayan yaya üst geçidini yenileyecek.

Yeni üst geçitte metro durağına inen normal merdiven ve yürüyen merdiven kullanılacak. Engelli erişimine uygun olarak inşa edilecek üst geçitte asansör bulunacak.

Çalışmanın 8 Temmuz'da başlaması ve 17 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor. Çalışma süresince 4 şerit olan O-3 yolu, çalışma alanının olduğu bölgede her iki istikamette birer şerit daraltılarak trafik sirkülasyonu 3 şerit olarak sağlanacak.