İBB İftarında Vatandaşlarla Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Bağcılar Meydanı'nda kurulan çadırda vatandaşlarla beraber iftar yaptı.

İftar öncesinde masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Aslan, talep ve önerilerini dinledi.

Burada konuşan Aslan, vatandaşlarla birlikte iftar yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ramazan ayının hayır ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Aslan, ramazan ayının manevi anlamına ve dayanışma kültürünün önemine vurgu yaparak, "Ramazan ayında İstanbul'un dört bir tarafında bu şekilde çadırlarımızla, daha küçük mobil büfelerimizle tüm yurttaşlarımızın yanındayız." dedi.

İBB'nin ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapacağı destekleri anlatan Aslan, sosyal dayanışmanın devam edeceğini belirtti.

Aslan, "Ramazan ayında hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmadan toplam 1,9 milyar lira desteğimizi bayramdan önce ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. İstanbul'da kimse kendisini yalnız hissetmesin." ifadelerini kullandı.