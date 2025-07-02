İBB İşçisinden Maaş Promosyonu Eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işçilerinin üyesi olduğu birçok sendika, İBB'nin maaş promosyonu ihalesinin şeffaf yürütülmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Hizmet-İş, Bem-Bir-Sen, Tes-İş, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen ve Mühendis Tek-Sen üyesi işçiler ile temsilcileri, Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasının önünde bir araya geldi.

Burada, "İBB uyuma, emekçine sahip çık", "Banka değil, emekçiler kazansın" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atan işçiler, "Promosyon ihalesi iptal edilsin, süreç şeffaf yürütülsün" pankartı açtı.

Bütün sendikalar adına basın açıklamasını okuyan Tüm Bel-Sen Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şah Akto, emekçiler için yaşamın her geçen gün zorlaştığını söyledi.

Emekçilerin, üç yılda bir ödenen banka maaş promosyonları ile ihtiyaçlarını bir nebze karşılayabildiklerini belirten Akto, şunları kaydetti:

"İBB yetkililerinin yaptığı maaş promosyon ihale sürecinde, öncelikle İBB, İETT ve İSKİ'nin promosyon sözleşmeleri sırasıyla 7 Temmuz, 22 Temmuz ve 27 Temmuz tarihleri olmak üzere farklı tarihlerde sonlanacaktı. Ancak İBB bünyesinde hepsinin birlikte yapılması 3 kurum olarak İBB, İETT ve İSKİ açısından karşılaştırma yapmayı imkansız hale getirerek, rekabet koşullarını ciddi anlamda zayıflatmıştır. Bu birleştirmenin akabinde İBB bünyesinde promosyon süreci yürütülmüş ve sürece hiçbir şekilde çalışanlar veya sendikalar dahil edilmemiştir."

Akto, sendikalardan, 26 Haziran'da yapılan ihale için 13 Haziran'da komisyon üyesi talep edilmesinin de bu durumun bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "İhalede aleniyet ve şeffaflık ilkesi göz ardı edilmiştir. İBB bünyesinde yürütülen süreçte hangi bankalara davet yazısı yazıldığı ve davet yazılarının içeriği hakkında hiçbir şekilde bilgi verilmemiştir. İhale sürecinde habersiz hazırlanan şartnameden tutun, promosyon ihalesinin İBB kurumlarında hangi çalışanları kapsayacağı bile gizlenmiştir. İhale süreci emekçilerin tepkisine neden olup basına yansıdıktan sonra, ihale şartnamesi ve davet mektupları ihale yapıldıktan 4 gün sonra İBB'nin web sitesinde yayımlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Yeni promosyon ihale sürecinde, aleni ve şeffaf olunmalı"

İhale komisyon kararına tüm yetkili sendikaların şerh düşmesine rağmen oy birliğiyle karar alındığı yönünde kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ifade eden Akto, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İBB bünyesinde hiçbir şekilde şeffaf yürütülmeyen promosyon ihalesi sürecinde, çalışanların hakları ve beklentileri idare yönetimleri tarafından göz ardı edilmiştir. Şeffaflıktan tamamen uzak bir şekilde yürütülen süreç nedeniyle yeterli rekabet koşulları oluşmadığından 'ihalenin iptal edilmesi gerektiği' talebimiz kabul edilmemiş ve idarelerin yöneticileri, ihalenin gerçekleşmesine karar vermiştir. İBB bünyesinde şeffaflıktan tamamen uzak bir şekilde yürütülen promosyon ihale süreci tüm çalışanların aleyhine sonuçlandırılmıştır."

Akto, İBB yetkililerinin söz konusu promosyon ihalesini derhal iptal etmesi gerektiğini belirterek, "İBB, İETT ve İSKİ çalışanlarıyla veya çalışan temsilcileriyle birlikte, tüm çalışanların katılımı ve bilgisi dahilinde, şeffaf bir şekilde uygun rekabet koşulları oluşturularak promosyon şartnamesi hazırlanmalı ve yeniden promosyon ihalesi yapılmalıdır. Yeni promosyon ihale sürecinde, aleni ve şeffaf olunmalı, rekabet ortamı oluşturulmalı ve yetkili sendikalar şartnamenin hazırlanmasından, ihalenin sonuçlanmasına kadar aktif olarak sürece dahil olmalıdır." diye konuştu.