İBB, İstanbul\'daki sağanakta mahsur kalan 859 kişiyi kurtardı

(İSTANBUL) - İstanbul genelinde 13-18 Ekim tarihleri arasında etkili olan ve bazı ilçelerde rekor seviyelere ulaşan kuvvetli sağanak yağışın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tüm ekipleriyle toplamda 9 bin 217 personel, 2 bin 564 araç ve iş makinesi ile 19 bin 761 ihbara müdahale edildiğini açıkladı.

İstanbul'da geçen hafta başından bu yana etkili olan ve son 80 yılın rekorunu kıran şiddetli yağışların ardından İBB, tüm ekipleriyle sahada olmaya devam ediyor. Metrekareye Beykoz'da 305, Şile'de 294, Sarıyer'de 238 ve Eyüpsultan'da 220 kilogram ile rekor yağış miktarları düştü. Düşen yoğun yağışlar karşısında İBB ekipleri ilk andan itibaren harekete geçti.

Olumsuz hava koşullarına karşı kent genelinde teyakkuzda bekleyen İBB ekipleri, toplam 9 bin 217 personel ile 2 bin 564 araç ve iş makinesi kullanarak sahada aktif mücadele verdi. İBB Komutaları ve 153 Çözüm Merkezi'ne su birikintisi, rögar taşması, yol çökmesi, mahsur kalma, ağaç devrilmesi ve hasar tespiti başlıklarında toplam 19 bin 880 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 19 bin 761'ine ekiplerce müdahale edildi.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre saha operasyonlarında yer alan Atık Yönetimi/ İSTAÇ, bin 493 personel ve 404 araç/iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdürürken Yol Bakım birimleri bin 190 personel, 102 araç/iş makinesi ve 32 motopompla müdahalelere destek verdi. Bölgede arama-kurtarma ve tahliye süreçlerini yürüten İtfaiye ekipleri bin 63 personel, 606 araç/iş makinesi, 244 motopomp ve 587 dalgıç pompayla görev yaparken su tahliyesi ve kanal hatlarında İSKİ bin 56 personel ve 649 araç/iş makinesiyle sahada bulundu. Altyapı ve çevre düzenleme tarafında İGDAŞ 824 personel ve 230 araç/iş makinesiyle gaz arzı güvenliğini sağlarken Park Bahçeler 822 personel ve 103 araç/iş makinesiyle devrilen ağaçlar ile enkazı temizliyor.

859 KİŞİ KURTARILDI

İl genelinde meydana gelen su baskını, göllenme ve dere taşmaları nedeniyle mahsur kalan toplam 859 kişi, İBB ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla emniyetli şekilde kurtarıldı. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İSTAÇ, selden etkilenen bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. Ana arterler, meydanlar, mazgal ağızları, su gider noktaları temizlendi. Metro girişleri, otobüs durakları ve tramvay hatları gibi yoğun kullanılan ulaşım noktalarında oluşan kirliliğe müdahale edildi. Selden etkilenen bölgelerde ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Okullar, camiler ve diğer ibadethaneler, karakollar, kültür merkezleri ve semt poliklinikleri başta olmak üzere kamu binaları ile sosyal alanlarda temizlik ve çamur tahliyesi yapıldı. Sel nedeniyle zarar gören veya çamur altında kalan eşyaları da tahliye edildi.

539 BİN KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Dere ağızlarında, sahil şeritlerinde, kıyılarda ve deniz yüzeyinde biriken atıklar toplandı. Çalışmalarda 81 kıyı temizliği aracı ve 9 deniz yüzeyi temizliği teknesi kullanıldı. Denizlerden toplam 539 bin 50 kilogram atık toplandı. Kuvvetli yağış sonrasında taşkın, çökme ve rüsübat birikmesi nedeniyle kapanan yollar, su seviyelerinin düşmesi ve ekiplerin müdahalesiyle kademeli olarak trafiğe açılıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları süren Sarıyer Hadımkoru Caddesi ile köprü ayağında oyulmalar oluşan Şile Alacalı Anayol Caddesi ve su baskını yaşanan Şile Kumbaba Mahallesi'ndeki bazı sokaklar geçici olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

BİRÇOK YOL YENİDEN AÇILDI

Ataşehir Halk Caddesi Alt Geçidi, Avcılar İskele Caddesi, Bağcılar Mehmet Akif Bulvarı, Bakırköy İncirli Altgeçidi, Beşiktaş Nispetiye Altgeçidi, Eyüpsultan Bulvarı, Fatih Samatya Altgeçidi, Kağıthane Çağlayan Alt Geçidi, Sarıyer Cendere Caddesi, Şile Üsküdar Caddesi ve Şişli Piyalepaşa Bulvarı Bağlantı Kolları dahil olmak üzere il genelindeki pek çok kritik nokta ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

SARIYER VE ŞİLE BÖLGELERİNDE KAPSAMLI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yağışın en çok etkilediği noktalar olan Sarıyer (Ayazağa, Cendere) ve Şile genelinde İBB birimleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Altyapı ve temizlik çalışmaları kapsamında; ev, iş yeri ve fabrikalardan su tahliye işlemleri tamamlanan binalarda detaylı temizlik yapılıyor. Çamur, moloz ve kullanılamaz durumdaki atıklar bölgeden uzaklaştırılıyor; cadde ve sokaklar mekanik araçlarla süpürülüp yıkanıyor. Mazgal, kanal ve yağmur suyu hatlarında kanal açma, dere genişletme ve tretuvar/asfalt onarımları devam ediyor. İGDAŞ ekipleri, Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde hasar gören servis hattındaki onarımı tamamlayarak 904 aboneye yeniden gaz akışı sağladı. Şile Kumbaba Mahallesi'nde ise gaz verilemeyen 13 haneden ikamet bulunan 4'ü için çalışmalar sürüyor.

METRO İSTANBUL EK SEFERLERLE 60 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞIDI

Metro İstanbul, metro ve tramvay seferlerini saat 02.00'ye kadar uzattı. Bu kapsamda günlük seferlere ek olarak 287 ek sefer gerçekleştirildi. Bu süre zarfında saat 00.00'dan sonra 62 bin 367 yolcuya ulaşım hizmeti sunuldu. İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından saha çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 39 ilçenin muhtar dernek başkanlarının tamamıyla iletişime geçilerek selden en çok etkilenen mahallelere ilişkin bilgi alınarak saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

22 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK

İBB Sosyal Hizmetler ekiplerince Sarıyer Ayazağa'da 13 bin 310 adet ayni yardım malzemesi (6 bin iç çamaşırı, 3 bin 920 battaniye, 3 bin mont, 350 çocuk yeleği, 40 powerbank) dağıtıldı. Sel bölgesinde kurulan 3 mobil büfe ve 3 yemek dağıtım çadırıyla 21 bin 865 kişilik sıcak yemek, 24 bin 500 kişilik mobil büfe hizmeti (çay, kahve, kek meyve suyu, su), 21 bin 573 kişilik soğuk sandviç sağlandı. Destek faaliyetlerine aktif bir şekilde devam ediliyor. Ayrıca Şile Bölgesinde evlerinden çıkamayan vatandaşlara 175 haneye paketli yemek hizmeti sunuldu.

İHE'DEN EKMEK DESTEĞİ

İstanbul Halk Ekmek (İHE), Ayazağa'da vatandaşların ekmek ihtiyacının karşılanmasına destek oldu. 16-18 Ekim tarihleri arasında 8 bin 40 adet normal ekmek, 25 bin adet Akdeniz Sade Ekmek, 4 bin adet Altınçörek ve 408 paket bebe bisküvisi gönderildi. Sel felaketinin ilk günlerinden itibaren Sosyal Hizmetler ekipleri il genelinde bin 476 talep topladı, 915 adresi detaylı sosyal inceleme yapılması amacıyla saha ekiplerine yönlendirdi. Bunun yanı sıra olumsuz hava koşullarından korunmak isteyen yurttaşlar için İBB Sosyal Tesisleri ile BELTUR'un Çubuklu Silolar, Müze Gazhane, Caddebostan, Bakırköy Sahil, Avcılar Denizköşkler ve Kartal noktaları gece boyunca açık tutularak çay, su ve kumanya ikramı sunuldu.