İBB, İstanbul'un Camilerini ve Manevi Mirasını Temizliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, İstanbul'un Camilerini ve Manevi Mirasını Temizliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39'u selatin ve tarihi cami olmak üzere toplam 44 camide rutin temizlik çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, tarihi türbe ve hazirelerde de bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

26.03.2025 15:42  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un camilerindeki rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 39'u selatin ve tarihi olmak üzere toplam 44 camide detaylı temizlik yapılıyor. Ayrıca İBB, İstanbul'un manevi mirası olan tarihi türbe ve hazirelerde de bakım, onarım, restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

İBB, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda, İstanbul genelinde 39'u selatin ve tarihi cami olmak üzere toplam 44 camide rutin bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. İBB, kentteki camileri Kadir Gecesi için hazır hale getirdi.

"Alanında uzman temizlik ekibi görevde"

Alanında uzman 116 kişilik ekip, aralarında Fatih Cami, Süleymaniye Cami, Nusretiye Cami, Nuruosmaniye Cami ve Eyüpsultan Cami'nin de bulunduğu selatin camilerde kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Ayrıca İstanbul'un üç büyük yeni camisinde de (Büyük Çamlıca Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii, Marmara İlahiyat Camii) bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında haftanın her günü uygun temizlik malzemeleri ile tarihi camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülecek.

"Manevi miras olan türbe ve hazirelerde bakım onarım"

2019 yılından bu yana, İstanbul'un hemen her köşesinde koruma ve restorasyon projeleri gerçekleştiren İBB Miras, yüzlerce miras alanını koruma altına aldı. 63 anıt eser ve sivil mimarlık eseri, 40 kamusal sanat eseri, 215 tarihi çeşme, 610 tarihi mezar ve hazire ile 19 tarihi türbe hak ettikleri değere kavuşturuldu. 36 yeni müze ve yaşam alanı şehre kazandırıldı. 983 miras alanı yeniden kent hayatına katıldı.

İstanbul'un manevi değerlerinden türbe ve hazireler, İBB Miras'ın koruma çalışmaları içinde özel bir yer tutuyor. İstanbul genelinde toplam 610 tarihi mezar ve hazire ile 19 türbe titizlikle yürütülen çalışmalarla koruma altına alındı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, İstanbul, Güncel, Kültür, Miras, Sanat, Çevre, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, İstanbul'un Camilerini ve Manevi Mirasını Temizliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:47:06. #7.13#
SON DAKİKA: İBB, İstanbul'un Camilerini ve Manevi Mirasını Temizliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement