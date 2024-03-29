İBB İştiraki KİPTAŞ, Kadıköy ve Kartal\'da Riskli Yapıların Yıkımına Başladı

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştiraki KİPTAŞ, İstanbul Yenileniyor Projesi kapsamında riskli yapı durumunda olan Kadıköy'deki Nuhbey Apartmanı ve Kartal'daki Meltem Birlik Sitesi'nin yıkımına başladı. Yıkıma KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da katıldı.

KİPTAŞ'ın İstanbul Yenileniyor sistemine başvuran Kadıköy'deki Nuhbey Apartmanı ile Kartal'daki Metem Birlik Sitesi'nde depreme karşı dayanıksız yapıların yıkımı hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleşti.

KADIKÖY VE KARTAL'DA İKİ RİSKLİ YAPININ YIKIMI GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Yenileniyor platformu kapsamında birçok bölgede çalışmalar yürüten KİPTAŞ, 1978 yılında yapılan ve Nuhbey Apartmanı'nın dönüşümüne başlıyor. KİPTAŞ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Nuhbey Apartmanı sakinleri, 12 bağımsız birimden oluşan binalarını yenilemek için istanbulyenileniyor.com'a başvurdu. Talepleri dinlendi, proje hazırlandı, 27 Eylül 2023'te resmi sözleşmeler imzalanmaya başlandı. 8 Kasım 2023'te 14 hak sahibinin tamamıyla uzlaşıldı ve tahliye süreçleri hızla tamamlandı.

Kısa süre içinde 12 konut 2 ticari birim olmak üzere toplam 14 bağımsız birimden oluşan yeni projenin temeli atılacak.

İstanbul Yenileniyor platformu kapsamında birçok bölgede çalışmalar yürüten KİPTAŞ, 1992 yapım tarihli Metem Birlik Sitesi'ni de dönüştürüyor.

Kartal Hürriyet Mahallesi'ndeki Metem Birlik Sitesi sakinleri, 12 blok 240 konut bağımsız birimden oluşan yapıları da yenilemek istanbulyenileniyor.com'a başvurdu. Talepleri dinlendi, proje hazırlandı, hak sahipleriyle bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. 17 Kasım 2023'te resmi sözleşmeler imzalanmaya başlandı. 283 hak sahibinin bulunduğu sahada 25 Mart 2024 tarihi itibarıyla %93 uzlaşma sağlandı. 2 Şubat 2024'te riskli yapı ilan edilen Metem Birlik Sitesi'nde tahliyesi tamamlanan 20 bağımsız birimden oluşan bir blokun yıkımı yapıldı.

Riskli yapıların tamamı yıkıldıktan sonra 468 konut, 1 ticari birim olmak üzere toplam 469 bağımsız birimden oluşan yeni projenin temeli atılacak.

VATANDAŞLAR İSTANBUL YENİLENİYOR'A YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

İstanbul Yenileniyor platformu, açıldığı günden itibaren yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Bugüne kadar toplam 31 bin 811 adet başvuru geldi. Bu başvurular; 39 ilçe, 530 mahalle ve 473 bin 816 bağımsız birimde (430.478 Konut, 43.338 Ticari Birim) yaklaşık 1 milyon 721 bin 912 kişiyi kapsıyor.

Uzlaşma sürecinde olan 914 başvuru var. Bunlar 34 ilçe ve 174 mahallede 25 bin 384 bağımsız birimde (23.977 Konut, 1.407 Ticari Birim) 95 bin 908 kişiyi kapsıyor.

Nuhbey Apartmanı ve Metem Birlik sitesindeki yıkımların tamamlanmasıyla 4,5 yılda KİPTAŞ tarafından çözüm üretilen riskli bağımsız birim sayısı; 2.345'e ulaşacak.