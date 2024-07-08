İBB İştirakleri Fortune 500 Türkiye 2023 Listesine Girerek Rekor Kırdı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 12 iştiraki, Fortune 500 Türkiye 2023 listesine girerek bir rekora imza attı. 5 yıl boyunca İBB iştiraklerden sorumlu başkan danışmanlığı görevini sürdüren İstanbul Yönetim Ajansı (İYA) AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, "İBB tarihinde şu ana kadarki en yüksek sayıyla bu listeye girerek rekor kırdık. Son derece mutlu ve gururluyuz" dedi.

İBB'nin farklı sektörlerde faaliyet gösteren 12 iştirak şirketi, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye listesine aynı anda girerek rekor kırdı. 2023 yılı net satış gelirlerine göre belirlenen listede İGDAŞ, KİPTAŞ, İSTAÇ AŞ, İSTON AŞ, İSPER AŞ, İSFALT AŞ, İSTGÜVEN AŞ, İstanbul Halk Ekmek AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, İstanbul Enerji AŞ, Metro İstanbul AŞ ve Kültür AŞ yer aldı.

"Değer yaratıyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan İYA Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, "İBB İştirak Şirketleri olarak şehrimizin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için 31 şirketimiz ile yorulmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul için belirlenen İstanbul'u yeşil, adil ve yaratıcı bir kent yapmak vizyonu çerçevesinde cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında hızla ilerliyoruz. İBB tarihinde şu ana kadarki en yüksek sayıyla bu listeye girerek rekor kırdık" ifadelerini kullandı. İlk kez 12 grup şirketi ile Fortune 500 listesinde yer bulduklarını kaydeden Yıldız, "Son derece mutlu ve gururluyuz. Tüm yöneticilerimizi ve şirketlerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Daha mutlu İstanbullu; güven, huzur ve refah içinde daha yaşanabilir bir kent için ulaşım, şehircilik, perakende, enerji, teknoloji, ticaret ve hizmet faaliyet alanlarında şirketlerimiz ile şehrimize, ülkemize değer yaratıyoruz" dedi.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre listeye giren şirketlerden üçüyle ilgili bazı veriler şöyle:

"İGDAŞ, ciro yönüyle iştirak şirketleri arasında en büyüğü olup 2023 yılı cirosu 49,4 milyar TL. 2023 yılı içerisinde 830 milyon TL'lik yatırım yapıldı. 7,1 milyon aboneye hizmet veren İGDAŞ, son 5 yıl içerisinde 2,3 milyon metre doğalgaz hattı döşedi.

KİPTAŞ'ın 2023 yılının cirosu 6,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak sosyal konut projeleri ve İstanbul Yenileniyor kapsamında dönüşüm projelerine ağırlık veren KİPTAŞ, piyasadaki olumsuz koşullara karşın 2023 yılında 344'ü sosyal konut, 438'i kentsel dönüşüm projesi olmak üzere 782 bağımsız birim üretti. Ağustos 2019 ila Mart 2024 tarihleri arasında ise toplamda 11 bin 34 bağımsız birimden oluşan 19 projeyi tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

İSTAÇ AŞ'nin 2023 yılı cirosu 9,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 1,2 milyar TL'lik yatırım yapan şirket, atıktan enerji üretim tesislerinde 2023 yılında toplam 1,3 milyon MW elektrik üretti"