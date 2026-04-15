İbb: Esenyurt Metrosu'nda Çalışmalar Kesintisiz Sürüyor, İlk Etap 2027'de Hizmete Girecek

15.04.2026 11:20  Güncelleme: 12:26
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mahmutbey–Bahçeşehir–Esenyurt Metro Hattı'ndaki ilk etapta yüzde 53 fiziki gerçekleşme sağladı. 2027 yılında hizmete açılması planlanan hat, trafikte önemli azalma sağlayacak.

(İSTANBUL) İBB, 2017 yılında ihale edilmesine rağmen 2019 yılına gelindiğinde yüzde sıfır fiziki gerçekleşme ile devralınan Mahmutbey–Bahçeşehir– Esenyurt Metro Hattı'nda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü açıkladı. Projenin öncelikli 1. etabı olan 6,8 kilometrelik Mahmutbey–Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi hattında ilerleme oranı yüzde 53'e ulaşırken, bu kesimin 2027 yılında hizmete açılması hedefleniyor. Beşiktaş'tan Esenyurt'a uzanan hattın tamamlanmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğunun büyük ölçüde kontrol altına alınması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek adına stratejik öneme sahip olan Mahmutbey–Bahçeşehir–Esenyurt Metro Hattı'nda çalışmalarına devam ediyor. 2017 yılında ihale edilen ancak 2019 yılına kadar fiziki olarak başlanmamış olan proje, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından 'öncelikli hatlar' arasına alındı.

İlk etapta yüzde 53 fiziki gerçekleşme

İBB'den yapılan açıklamaya göre, hattın en önemli kısımlarından biri olan ve Mahmutbey ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi arasını kapsayan 6,8 kilometrelik ilk etap, 5 istasyondan oluşuyor. İBB ekiplerinin kesintisiz sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, sıfır noktasından devralınan projede yüzde 53 fiziki ilerleme kaydedildi. Hattın bu bölümünün 2027 yılı sonunda İstanbulluların hizmetine sunulması planlanıyor.

Açıklamaya göre, projenin Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi ile Esenyurt Meydanı arasını kapsayan 2. etabı için ise planlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Saatte 140 bin yolcu kapasiteli

Hizmette olan M7 Yıldız-Mahmutbey hattının batı yönündeki devamı (3. etap) olarak inşa edilen proje, tamamlandığında Kabataş'tan Esenyurt Meydanı'na kesintisiz ulaşım imkanı sunacak. Yaklaşık 18,5 kilometre uzunluğundaki hatta 11 istasyon bulunacak. Çift yönde saatte 140 bin yolcu kapasitesine sahip olacak metro hattında, Mahmutbey ile Esenyurt Meydanı arası yaklaşık 28 dakikada, Kabataş'tan binen bir yolcu ise yaklaşık 68 dakikada Esenyurt'a ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

