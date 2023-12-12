 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB Meclisi, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Meclisi, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde kınandı. İBB Meclisi aralık ayı ikinci oturumunda yapılan açıklamalarda saldırı şiddetle kınandı ve saldırganların cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

İBB Meclisi, Hakem Halil Umut Meler\'e yapılan saldırıyı kınadı
12.12.2023 - 17:27,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde kınandı.

İBB Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Okul, hakem Meler'in dün akşam oynanan maçın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saldırısına uğramasına işaret ederek, "Dün üzücü bir hadise yaşadık. Özellikle sporseverlerin, futbolseverlerin çok fazla olduğu ülkemizde, ne yazık ki dün hakemimiz Halil Umut Meler'e saldırı gerçekleşti. Biz bunu buradan şiddetle kınıyoruz. Tekrarlanmamasını umut ediyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da sporun herkesin hayatında anlamlı bir yeri olduğunu söyledi.

Sporun aynı zamanda insanın hayatını disipline ettiğini, gelecek tahayyüllerini kurguladığını, insana dayanışmayı, tanışmayı, arkadaş olmayı öğreten bir hayat felsefesi olduğunu anlatan Göksu, "Dün Ankara'da bir futbol müsabakasında yaşanan ve gerçekten her birimizi spor adına derinden üzen bu olayı şiddetle kınadığımızı bildiriyor ve yaralanan hakem arkadaşımıza da 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum. Bir daha Türk sporu, futbolu böylesine anlamsız, çirkin bir olayla anılmaz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı da Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." dediğini ifade ederek, bu durumun spor yöneticiliğinde de geçerli olduğunu kaydetti.

Balyalı, "Dün yaşananlar, asla görmek istemediğimiz tablolardır. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Hakem Halil Umut Meler'e 'geçmiş olsun' diliyorum arkadaşlarıyla birlikte... Bu saldırıyı kınıyorum. Bir daha asla spor sahalarında böyle bir şiddet görüntüsünü görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da " Türkiye'nin çok önemli bir hakemiydi Halil Umut Meler. FİFA sıralamasında en üstlerdeydi. Bir vandal başkan, Türk spor tarihinde sahalarımızda görülmeyen bir vandallık yaptı." dedi.

Sarı, saldırıyı kınadığını ve saldırganların hak ettikleri cezayı alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Trendyol Süper Lig, Halil Umut Meler, İstanbul, Saldırı, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:15:33. #1.11#
SON DAKİKA: İBB Meclisi, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement