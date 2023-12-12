İBB Meclisi, Hakem Halil Umut Meler\'e yapılan saldırıyı kınadı

Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde kınandı.

İBB Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Okul, hakem Meler'in dün akşam oynanan maçın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saldırısına uğramasına işaret ederek, "Dün üzücü bir hadise yaşadık. Özellikle sporseverlerin, futbolseverlerin çok fazla olduğu ülkemizde, ne yazık ki dün hakemimiz Halil Umut Meler'e saldırı gerçekleşti. Biz bunu buradan şiddetle kınıyoruz. Tekrarlanmamasını umut ediyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da sporun herkesin hayatında anlamlı bir yeri olduğunu söyledi.

Sporun aynı zamanda insanın hayatını disipline ettiğini, gelecek tahayyüllerini kurguladığını, insana dayanışmayı, tanışmayı, arkadaş olmayı öğreten bir hayat felsefesi olduğunu anlatan Göksu, "Dün Ankara'da bir futbol müsabakasında yaşanan ve gerçekten her birimizi spor adına derinden üzen bu olayı şiddetle kınadığımızı bildiriyor ve yaralanan hakem arkadaşımıza da 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum. Bir daha Türk sporu, futbolu böylesine anlamsız, çirkin bir olayla anılmaz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı da Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." dediğini ifade ederek, bu durumun spor yöneticiliğinde de geçerli olduğunu kaydetti.

Balyalı, "Dün yaşananlar, asla görmek istemediğimiz tablolardır. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Hakem Halil Umut Meler'e 'geçmiş olsun' diliyorum arkadaşlarıyla birlikte... Bu saldırıyı kınıyorum. Bir daha asla spor sahalarında böyle bir şiddet görüntüsünü görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da " Türkiye'nin çok önemli bir hakemiydi Halil Umut Meler. FİFA sıralamasında en üstlerdeydi. Bir vandal başkan, Türk spor tarihinde sahalarımızda görülmeyen bir vandallık yaptı." dedi.

Sarı, saldırıyı kınadığını ve saldırganların hak ettikleri cezayı alması gerektiğini sözlerine ekledi.