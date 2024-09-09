Narin Güran'ın Ölümü İBB Meclisi'nde Konuşuldu - Son Dakika
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Narin Güran'ın Ölümü İBB Meclisi'nde Konuşuldu

Narin Güran\'ın Ölümü İBB Meclisi\'nde Konuşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü gündeme getirildi. BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, Narin'in acı haberinin tüm Türkiye'yi üzdüğünü belirterek, idam yasası talep etti. MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ise Narin için rahmet dileyerek, faillerinin en ağır cezayı almasını istedi. Mecliste konuyla ilgili büyük bir tepki ve adalet çağrısı yapıldı.

09.09.2024 19:46
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Diyarbakır'da dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi konuşuldu.

İBB Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, bugün konuşulacak hiçbir konunun, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'dan daha önemli olmayacağını söyledi.

Bütün Türkiye'nin, 19 gündür 8 yaşındaki Narin Güran'ın nefesini duymak için beklediğini anlatan Çağlayan, maalesef dün çocuğun acı haberini aldıklarını ve bu haberin herkesi sarstığını ve üzdüğünü belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin ve toplumun gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu ama bütün çabaların canileri durdurmaya yetmeyeceğini dile getiren Çağlayan, şöyle konuştu:

"Ancak Narinlerimizin, İlknurlarımızın, Leylalarımızın, Ufuklarımızın, Eylüllerimizin, Irmaklarımızın, Gizemlerimizin, Yusuflarımızın yaşaması için şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ısrarla söylediği gibi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin de sürekli gündeme getirdiği üzere biz de çocuklarımızın, kadınlarımızın; tecavüze, tacize, ölüme mahkum edilmemesi için tüm mazlumlar adına yüksek sesle tekrarlıyoruz. İdam bugün değil de ne zaman gelecek? İdam yasası talepleri karşısında konuyla ilgili yetkisi ve sorumluluğu olanların, bu savunmasız yavrularımızın sessiz çığlıklarını duyabilmeleri için kaç çocuğumuzu zalimlere kurban etmemiz gerekiyor. Siyasiler idam yasasıyla ilgili karar almaya cesaret edemiyorlarsa bilmelidir ki vatandaşımız idamla alakalı referandumu sabırsızlıkla bekliyor. BBP olarak TBMM'de haykıramasak da her insanın bir evladı duyana kadar Türkiye'nin ikinci büyük meclisi olan İBB'nin bu mübarek meclisinde bu sesimizi herkes duyana kadar, idam yasası çıkana kadar haykırmaya devam edeceğiz. Yavrumuza, Yüce Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Bu konuyla ilgili herkesin elini kalbinin, vicdanının üzerine koymasını tavsiye ediyorum."

"Fail ya da faillerinin en ağır cezayı almalarını temenni ediyorum"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Orkun Ayhan da Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ın maalesef cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

Narin Güran'a, Allah'tan rahmet dileyen Ayhan, "Mekanı cennet olsun... Fail ya da faillerinin bir an önce adalet karşısına çıkarılıp hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılmalarını temenni ediyorum." dedi.

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına değinen Ayhan, "Maksadımız polemik yaratmak değil ancak basına yansıyan görüntülerden de malum olduğu üzere sadece metrobüste değil İstanbul genelinde meydana gelen hadiseler acaba İETT özelinde ne tür problemler olduğu konusunda bizleri düşündürüyor. Zira bakıyorsunuz bir gün otobüs yanıyor, diğer gün yolda kalıyor, başka bir gün kazaya karışıyor ve bu durum bariz bir şekilde son yıllarda hayli artmış görünüyor. Bütün bunların sebebi nedir?" diye sordu.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandan bahseden Ayhan, şunları kaydetti:

"Vaniköy semtindeki kaçak bir yapı ülke gündemini uzunca bir süre meşgul etti. Neyse ki geçtiğimiz çarşamba günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilmiştir. Medyaya yansıyan bu hadise ile birlikte 'Boğaz hattında Büyükşehir Belediyesi tarafından yahut Boğaz'a kıyısı olan ilçe belediyeleri tarafından acaba bu alanlarda bir denetim yapılmıyor mu?' sorusunu gündeme getirmiştir. Yani Büyükşehir Belediyesinden basit tadilat ruhsatı alan herkes Vaniköy örneğinde olduğu gibi kat çıkmış mıdır? Hali hazırda Boğaz çevresinde bu tarz kaçak yapılar var mıdır? İBB'nin kaçak yapıları sona erdirme faaliyetleri belirli bir alan ile mi sınırlıdır? Dahası İBB'nin kaçak yapı denetimleri kendisinden basit de olsa tadilat ruhsatı alanları kapsamamakta mıdır? İmalata kapalı bu alanlarda kaçak yapıların tespitine yönelik mevcut İBB yönetiminin bir çalışması yahut böylesi bir gündemi var mıdır?"

İBB yönetiminin bu konu ile gündeme gelen eleştirileri, "Bizden önce böyle yapıldı, bizden önce şöyle yapıldı" şeklinde cevapladığına işaret eden Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut İBB yönetiminin yıllardır sürdürmekte olduğu bu savunma tarzını anlayabilmiş değilim. Bakınız mevcut yönetim 6. yılını neredeyse doldurmak üzere ama bu durumdan hala kurtulabilmiş değil. Geçen 6 yıla rağmen kendisine yöneltilen eleştirilere karşı yapmış olduğu savunmanın temelini 'Bizden öncekiler şöyle yaptı, bizden öncekiler böyle yaptı' minvalinde oluyor. İyi de sizden öncekilerin tırnak içinde yanlış bir şey yapmış olması, sizin yanlışınızı meşrulaştırmıyor değerli arkadaşlar. Boğaz hattında ruhsatsız ve kaçak yapıya kim müsaade etmiş ise yanlış yapmıştır. Şimdi de siz buna müsaade etmişseniz yahut müsamaha göstermişseniz siz de yanlış yapmışsınız demektir. Ben 6 yılını doldurmak üzere olan mevcut yönetimden artık kendisine yönelik yapılan eleştirilere miadı dolmuş bu savunma yönteminden vazgeçmesini ve yapılan eleştirileri dikkate almalarını tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA

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