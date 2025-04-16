İBB Meclisi\'nde, İETT 2024 yılı Faaliyet Raporu onaylandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nin Nisan ayının 2'nci oturumu gerçekleşti. Mecliste değerlendirilen İETT Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Faaliyet Raporu, 143 kabul ve 74 red oyu ile onaylandı.

İBB Meclisi Nisan ayı 2'nci oturumu İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda İETT 2024 Yılı Faaliyet Raporu değerlendirildi. Raporu açıklayan İETT İşletmeleri Genel Müdürü İrfan Demet, "İETT olarak İstanbul'da Adalar dahil olmak üzere 39 İlçenin tamamında hizmet veriyoruz ve İstanbul'un yüzde 99'una maksimum 500 metre mesafedeyiz. Şehrimizdeki metro, Marmaray ve şehir hatları gibi diğer toplu ulaşım türlerine doğrudan erişim sağlıyoruz ve entegrasyon oranımızı yüzde 98'e çıkarmış durumdayız. 6 bin 786 araç ile 851 farklı hatta, günlük 64 bin sefer yapmakta, bir günde 1 milyon 400 bin kiliometre yol kat ederek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirmekteyiz. 6 bin 786 araçlık filomuz ile Uluslararası Otobüs Kıyaslama Birliği(IBBG) verilerine göre dünyanın en büyük ikinci filosu olarak hizmet vermekteyiz. İETT filomuzda 2 bin 814 otobüs, 702 metrobüs ve 250 elektrikli araç olmak üzere toplam 3 bin 766 aracımız bulunmaktadır. Özel Taşımacılık Filosu'nda ise 2 bin 111 özel halk otobüsü ve 909 kooperatif aracı olmak üzere toplam 3 bin 20 araç mevcuttur. Otobüs filomuzu yenilemek ve büyütmek amacıyla, çeşitli kategorilerde araç alımları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar ile 2019 yılında 3 bin 65 olan araç sayımızı, 2024 yılında 3 bin 766 adede çıkararak, son 5 yılda araç filomuzda yaklaşık yüzde 23'lük bir artış sağladık. 2018 yılında günlük 53 bin seviyesinde olan sefer sayımızı yüzde 21 artışla 2024 yılında 64 bin seviyesine ulaştırdık" dedi.

'AKILLI DURAK SAYISI BİN 75'E ULAŞTI'

İETT olarak taşınan yolcu sayısında rekora imza attıklarını söyleyen Demet, "İşletmesel anlamda yaptığımız sefer artışları ve yeni hatlar gibi birçok yeniliğe bağlı olarak taşıdığımız yolcu sayısında da İETT tarihinde bir rekora imza attık. 2024 yılında taşıdığımız yolcu sayısı 1 milyar 400 milyona ulaşarak, İETT tarihinin en yüksek yolculuk sayısı gerçekleşmiş oldu. Bu sayı Avrupa ülkelerinin toplam nüfusunun yaklaşık 3 katına tekabül ediyor. 2024 yılı boyunca yaptığımız seferler ile İstanbulluları dilediği noktaya ulaştırırken, sadece 1 günde kat ettiğimiz mesafe 1 milyon 400 bin kilometreye ulaştı. Bu mesafe, ülkemizin iki ucu olan Edirne - Kars arasının tam 835 katına, Dünya'nın en geniş çevresinin ise tam 35 katına eş değerdir. Duraklarımızda güncel hat ve sefer bilgileri ile otobüslerin durağa geliş zamanını sunan, engelli yolcularımız için sesli anons ve Brail alfabesi gibi erişilebilirlik imkanları sağlayan akıllı duraklarımızı şehrin uygun bölgelerinde hizmete alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile 2024 yılında 268 yeni akıllı durağı hizmete aldık ve şehrimizde bin 75 akıllı durak sayısına ulaşmış olduk. Tüm yolcularımıza eşit şartlarda hizmet verebilmek amacıyla engelli bireylerin de duraklarımızdan gerekli tüm bilgilere kimseden yardım almaya gerek kalmaksızın erişimini sağlayabilmek ve kolaylıkla yolculuk yapabilmeleri amacıyla yeni çalışmaları hayata geçirdik. Bu kapsamda İstanbul'daki tüm duraklarda başlattığımız Braille alfabeli QR kod sistemi ile yolcumuz hangi durakta olduğunu ve o duraktan hangi dakikada hangi otobüslerin hizmet verdiğini öğrenebiliyor. 'Durakta Yolcu Var' projemiz ile durağa gelen engelli yolcumuz, 'Otobüsüm Nerede' uygulaması üzerinden, durakta olduğunu gelecek olan İETT otobüsüne bildiriyor. Özellikle yağışlı havalarda ve sıcak yaz günlerinde yolcularımızın duraklarda iklim şartlarından minimum düzeyde etkilenmeleri için kapalı durak sayımızı artırıyoruz. Yapılan çalışmalar ile 2019 yılında 4 bin 969 adet olan kapalı durak sayısını yaklaşık yüzde 47 oranında artırılarak 7 bin 304 adede ulaştırdık" diye konuştu.

150 İETT OTOBÜSÜ – 80 ELEKTİRKLİ ARAÇ- 200 HALK OTOBÜSÜ

Dijital Kamera aynalardan, şoförlerin anlık duygu durum analizlerini yapabilen güvenlik sistemlerine, daha büyük yolcu bilgilendirme ekranlarından, yolcular için daha fazla ve daha güçlü şarj noktalarına kadar birçok yeniliğe sahip olan yeni 150 otobüsümüz İstanbulluların da beğenisini kazandı. Elektrikli araç yatırımlarımız kapsamında Adalar İlçemizde hizmet vermesi için yüzde 100 elektrikli, çevreci, sessiz ve yeni teknolojiler ile donatılmış 60 adet Adabüs ve 20 adet Adamini olmak üzere toplam 80 adet elektrikli aracımızı hizmete aldık. Tek şarj ile 150 km menzile sahip olan araçlarımız İstanbul'un en önemli turizm bölgelerinden olan Adalar ilçemizde bayram ve özel günlerde oluşan yoğun talebe de güvenle karşılık veriyorlar. İETT olarak yeni araç yatırımı çalışmalarımızı sürdürürken araçlarımızın parklanma, bakım-onarım ve yeniden hizmete hazırlama süreçleri için de yeni garajları da hizmete alıyoruz. Bu kapsamda 64 bin metrekarelik alana sahip, 415 araç kapasiteli, Sultangazi garajımızı hizmete aldık. Sultangazi garajı İETT'nin ikinci en büyük garajı ünvanına sahiptir" dedi.

RAPOR ONAYLANDI

İETT İşletmeleri Genel Müdürü İrfan Demet'in sunumunun ardından oylamaya sunulan İETT 2024 Yılı Faaliyet Raporu, 143 kabul ve 74 red oyu alarak onaylandı.