İBB Meclisinde, Arnavutköy ve Pendik belediyelerine yapılan iki taşınmazın tahsisi iptal edildi - Son Dakika
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İBB Meclisinde, Arnavutköy ve Pendik belediyelerine yapılan iki taşınmazın tahsisi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, geçen dönemlerde Arnavutköy ve Pendik belediyelerine verilen iki taşınmazın tahsisi, AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla iptal edildi.

11.12.2024 17:18
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, geçen dönemlerde Arnavutköy ve Pendik belediyelerine verilen iki taşınmazın tahsisi, AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla iptal edildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, Arnavutköy'de bir kısmı Arnavutköy Belediyesine, büyük bir kısmı ise Maliye hazinesine ait 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın, açık hava etkinlikleri, çocuk parkları ve afet toplanma alanı olarak kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 2023'te 10 yıllığına ve bedelsiz olarak belediyeye ısrar kararla yapılan tahsisin iptal edilmesi teklifi gündeme geldi.

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait olan Pendik'teki taşınmazın, sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere gerekli olması halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde stat inşa edilmesi amacıyla 23 yıl süreyle bedelsiz olarak Pendik Belediyesine ısrar kararla yapılan tahsisin iptal edilmesi teklifi de görüşüldü.

Hukuk Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu'ndaki AK Parti'li Meclis üyeleri, tahsis iptali tekliflerine şerh koydu.

Şerhte, "Tahsis kararları, idari yargıda dava konusu yapılmış, işlemin iptali için İBB tarafından açılan davalar reddedilmiş ve mahkeme kararları kanun yolu incelemelerinden de geçerek kesinleşmiştir. Belirtilen taşınmaz, kamu hizmeti amacıyla lehine tahsis kararı verilen belediye tarafından taşınmazın bulunduğu bölgedeki vatandaşlara sunulan hizmetler için kullanılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İlçe belediyelerince tahsis süreleri dikkate alınarak söz konusu taşınmazlara yatırımlar yapıldığı vurgulanan şerhte, şunlar kaydedildi:

"Bu taşınmazın tahsis süresince kullanılacağından hareketle taşınmazda yapılacak kamu hizmetleri için programlar planlamıştır. Tahsis kararının iptaline yönelik teklif metni incelendiğinde, teklif yapılırken kamu yararı amacıyla hareket edilmediği, ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasındaki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda düzenlenen hizmetlerin eş güdüm ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacından ziyade, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında oluşan meclis aritmetiğine bağlı olarak daha önce alınan meclis kararına yönelik rövanş alma amaçlı hazırlandığı açıkça anlaşılmaktadır. Kamu yararı gözetmeyen, kamu hizmetinin aksamasına neden olacak olan ve siyasi amaç güden karara katılmıyoruz."

Mecliste yapılan oylamada, tahsis iptal kararları AK Parti'li üyelerin, "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Meclisinde, Arnavutköy ve Pendik belediyelerine yapılan iki taşınmazın tahsisi iptal edildi - Son Dakika

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