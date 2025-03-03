İBB Medya A.Ş. Bilgisayarına El Konuldu

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş.'nin bir bilgisayarına mali suçlarla mücadele ekipleri tarafından el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, başlatılan bir soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir ekip saat 15.30 sıralarında Medya A.Ş.'nin Şişli'deki merkezine giderek, bir bilgisayara el koydu. Soruşturmanın Medya A.Ş.'den ihale alan şirketlerle ilgili olduğu, el konulan bilgisayarın da muhasebe departmanıyla ilgili bir bilgisayar olduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de, 'yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında İBB çalışanı olan bir kişinin kullanımında olan işyerindeki bir bilgisayara suç delillerinin elde edilebilmesi amacı ile verilen arama kararı uyarınca el koyulduğunu' belirtti. Yetkililer, soruşturmanın gizliliği gereği bu aşamada başka bilgi paylaşamayacaklarını kaydettiler.