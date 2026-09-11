İBB memurlarına Saraçhane\'de polis müdahalesi, Tüm Yerel-Sen oturma eylemi başlattı

(İSTANBUL) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Tüm Yerel-Sen üyelerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi talebiyle Saraçhane'de başlattıkları eylem sırasında belediye binasına girmek istedikleri sırada polis müdahale etti. Tüm Yerel-Sen tarafından yapılan açıklamada, "Memurların hakları teslim edilsin, çalışanların kendi iş yerlerine girmesinin önündeki engeller kaldırılsın" denildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Tüm Yerel - Sen Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"27 Mayıs'tan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) yapılmamaktadır. Hakları için mücadele eden İBB memurları bugün Saraçhane'de polis müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştır. Tüm Yerel-Sen olarak açıkça ifade ediyoruz: İBB memurları, kendi iş yerlerine alınmamıştır. Sosyal Denge Sözleşmesi'nin yapılmamasını protesto etmek ve haklarını talep etmek amacıyla bugün Saraçhane'de İBB önünde bir araya gelen Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üyelerimiz, çalıştıkları belediye binasına girmek istemiş; ancak polis tarafından engellenerek müdahaleye maruz bırakılmıştır. Yaşanan müdahale sırasında Tüm Yerel-Sen Genel Başkanımız Sezgin Sevinç de etkilenmiş, müdahalenin ardından ambulansla tedavi altına alınmıştır.

Buradan açıkça soruyoruz: Memurun kendi iş yerine girmesi neden engellenmektedir? 27 Mayıs'tan bu yana İBB memurlarının Sosyal Denge Sözleşmesi neden yapılmamaktadır? İBB memurlarının kazanılmış hakları neden görmezden gelinmektedir? Bizler sendika olarak, üyelerimizin emeğini, alın terini ve kazanılmış haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bugün polis müdahalesinin ardından Tüm Yerel-Sen üyesi İBB çalışanı memurlar, Saraçhane 50. Yıl Parkı'nda oturma eylemine başlamıştır. Bu mücadele yalnızca bir sözleşme mücadelesi değildir. Bu mücadele, emeğe, kamu çalışanına ve sendikal haklara saygı mücadelesidir. Buradan İBB yönetimine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Sosyal Denge Sözleşmesi derhal imzalansın. İBB memurlarının mağduriyeti daha fazla büyütülmesin. Memurların hakları teslim edilsin, çalışanların kendi iş yerlerine girmesinin önündeki engeller kaldırılsın. Tüm Yerel-Sen olarak üyelerimizin hakkını savunmaktan, emeğin ve emekçinin yanında olmaktan geri adım atmayacağız. Hak verilmez, mücadeleyle alınır."