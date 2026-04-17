İbb: Metro İnşa Hızını Yıllık Ortalama 13,7 Kilometreye Çıkarılarak Yerel Yönetim Tarihine Geçen Bir Rekora İmza Atıldı

(İSTANBUL) 17 Nisan Dünya Toplu Taşıma Günü'nü nedeniyle bir bilgilendirme yapan İBB, toplu ulaşımda tarihi adımların atıldığını duyurdu. Bilgilendirmeye göre, 2019 yılından bu yana "Raylı Sistem Atılımı" gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro inşa hızını yıllık ortalama 13,7 kilometreye çıkararak yerel yönetim tarihine geçen bir rekora imza attı. Kent genelindeki raylı sistem hattı uzunluğunu 380,7 kilometreye ulaştıran çalışmalarla ulaşım omurgasını güçlendirdi.

İBB, 17 Nisan Dünya Toplu Taşıma Günü'nü nedeniyle bir bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmeye göre, İBB, eş zamanlı olarak hayata geçirdiği sosyal destek projeleri ve kapsayıcı istihdam politikalarıyla da ulaşımı her İstanbullu için daha ekonomik, güvenli ve erişilebilir kıldı. Bilgilendirme şöyle:

"Anne Kart uygulamalarından 96 milyon liralık öğrenci desteğine, 7/24 denetim sistemlerinden kadın istihdamındaki yüzde 70'lik artışa kadar uzanan bu bütüncül yaklaşım, İstanbul'un gelecekteki ulaşım vizyonunu 'adil, yeşil ve yaratıcı şehir' ilkeleriyle inşa etmeye devam ediyor. İBB, 2019'dan bu yana kentin ulaşım ağını bütüncül bir vizyonla dönüştürüyor. Raylı sistem ağında tarihi bir kapasite artışına imza atan İBB, sunduğu ekonomik sosyal destekler, 7/24 kesintisiz denetim sistemleri ve ulaşımda fırsat eşitliğini önceleyen politikalarıyla İstanbullular için daha hızlı, güvenli ve erişilebilir bir hareketlilik ağı inşa ediyor."

"Raylı sistemlerde dünya liderliğine"

İstanbul'un kentiçi raylı sistem hattı toplam uzunluğu, 2019 yılından bu yana yapılan yoğun çalışmalarla 1,5 katına çıkarılarak 380,7 kilometreye ulaştı. Haziran 2019'da devralınan 233,8 kilometrelik hattın üzerine, Mart 2024'e kadar olan süreçte 65,1 kilometre uzunluğunda 62 yeni istasyon eklenerek yıllık ortalama 13,7 kilometrelik bir hız yakalandı. Bu süreçte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan işletmek üzere devraldığımız ve tüm yapım bedelini 1 yıldan kısa sürede ödediğimiz, araçlarını da temin edeceğimiz toplam 22 km'yi bulan 3 metro hattını da dahil ettiğimizde aslında İBB olarak toplam 87,1 km hat açmış olduk. Tüm bu gerçekleşmelerle yıllık bazda en çok metro inşaatı yapan yerel yönetim olarak tarihi bir rekor kırdık. Şu an aktif olarak devam eden 44,1 kilometre uzunluğundaki 7 farklı hat çalışmasıyla üretim süreci kesintisiz devam ediyor. 2026 yılı içerisinde açılması planlanan Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metrosu'nun 2. etabı ile Ümraniye–Ataşehir–Göztepe Metro Hattı'nın tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul'un raylı sistem ağı yılsonunda 398,1 kilometreye ulaşarak kentin ana ulaşım omurgasını daha da güçlendirecek.

"Sosyal belediyecilik ulaşımda hayat buluyor"

İBB, ekonomik zorluklara karşı toplu ulaşımda da İstanbulluların yanında yer almaya devam ediyor. 2019'dan bu yana uygulanan Anne Kart sayesinde 0–4 yaş arası çocuğu olan 858 bin 877 anneye ücretsiz ulaşım imkanı sağlanırken, genç üniversitelilere yönelik 96 milyon liralık ulaşım desteği ile öğrencilerin bütçesine doğrudan katkı sunuldu. Sadece 2025 yılı içerisinde vatandaşların 340 milyondan fazla ücretsiz geçiş hakkından faydalandı.

"Park et devam et" ile çevreci müdahale

'Park Et Devam Et' uygulamasıyla, aracını 19 farklı otopark noktasına bırakıp İstanbulkart ile toplu taşımaya geçen vatandaşlara sunulan yüzde 50 indirim teşvikiyle hem trafik yoğunluğu azaltılıyor hem de çevreci bir ulaşım modeli desteklenmeye devam ediliyor.

"Ulaşımda 7/24 güvenlik"

Ulaşımda güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için teknoloji ve denetim mekanizmaları 7/24 esasına göre çalıştırılıyor. 2025 yılında toplu ulaşım araçlarına yönelik gerçekleştirilen 117 bin 970 denetimin yanı sıra; minibüs, taksi ve deniz araçları 60 binden fazla kamera ile sürekli izleniyor.

"Ulaşımda toplumsal eşitlik hamlesi"

Güvenliğin yanında istihdamda fırsat eşitliğini de odağına alan İBB, ulaşım sektöründe kadın çalışan oranını 2019'dan bu yana yaklaşık 70 oranda artırdı. İETT bünyesinde daha önce hiç bulunmayan kadın şoför sayısı bugün 150'yi aşarken, Metro İstanbul'da kadın tren sürücüsü sayısın 38 katına çıktı.

"Stratejik planlama ve geleceğin ulaşımı"

İstanbul'da ilk kez ulaşımı çevre, eşitlik ve yaşam kalitesiyle bütüncül olarak ele alan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKUP) başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Bu vizyon çerçevesinde mikro hareketliliği desteklemek amacıyla yeni paylaşımlı bisiklet sistemleri kentin hizmetine sunulurken, altyapı çalışmalarıyla da trafiğin akıcılığı artırılıyor. Bugüne kadar 245 stratejik kavşakta yapılan düzenlemeler ve D-100 ile TEM yan yollarındaki kapasite artırımları sayesinde kentsel hareketlilik daha verimli hale getirildi. 2025 yılının en yoğun gününde 9,5 milyon yolculuğun gerçekleştiği İstanbulkart sistemi, Arnavutköy'deki minibüs hatlarının entegrasyonu ve 2500 adet uygulama bazlı taksi projesinin hayata geçirilmesiyle devasa bir entegre ağa dönüşüyor"