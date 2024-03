İBB'nin engelli sporcular için gerçekleştirdiği proje Avrupa Komisyonu'ndan hibe desteği aldı

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, önemli bir ilke daha imza attı. Spor İstanbul'un engelli sporcular için gerçekleştirdiği projeye, Avrupa Birliği'ne bağlı olan Avrupa Komisyonu'ndan yaklaşık 7 milyon liraya tekabül eden proje hibe desteği geldi.

Spor İstanbul'un koordinatör olduğu ve Natator PK (Natator Yüzme Kulübü-Hırvatistan), Inspire Foundation (Katılım Vakfı-Malta) ve Sport Union for People With Disabilities Belgrade'ın (Belgrad Engelli Sporcular Birliği-Sırbistan) da proje ortağı olduğu "Sport4All-Herkes İçin Spor" projesi, Erasmus+ Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinliği Eylemi kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan 200 bin Euro (yaklaşık 7 milyon lira) aldı. İBB iştirakleri arasında destek alan ilk proje unvanını elde eden Sport4All'ın lansmanı İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Natator PK Temsilcisi Ana Srsen, Inspire Foundation Temsilcisi Ceyda Tarhan, Sport Union for People With Disabilities Belgrade Temsilcisi Jelena Radivojevic ile Spor İstanbul Stratejik Ortaklıklar Müdürü Seçil Tanören katıldı.

ONUR: "BU BİR İLK ÇOK HEYECANLIYIZ"

Toplantının açılışını yapan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Sport4All projesinin engelliler için çok önemli ve heyecan verici olduğunu söyledi. Onur, "Erasmus+ kapsamında ve Türkiye'de spor alanında kar amacı gütmeyen bir kuruma verilen ilk hibe programının Spor İstanbul tarafından hayata geçirilmesinden dolayı heyecanlıyız" dedi.

Spor İstanbul'da hizmet verilen engellilerin oranının yüzde 2 dolaylarında olduğunu ve bunun daha da artması için çalıştıklarını vurgulayan Onur, "Paralimpik alandaki başarılarımız neredeyse olimpik alandaki başarılarımızı gölgeleyecek seviyeye geldi. Bunu geliştirmek için tabanda çok daha fazla engellinin spora ulaşabilmesini ve mevcut kuvvetli ivmeyi daha da artırmayı hedefliyoruz. Proje ortaklarımızın katkısıyla bu yolda önemli bir adım attık, bu nedenle çok sevinçliyiz" dedi. Onur'un konuşmasının ardından projenin yabancı ortakları da engelliler için yaptıkları faaliyetlere dair sunumlarını yaptı.

"YÜZME VE GOALBALL ETKİNLİĞİ YAPILACAK"

Sport4All, 1 Ocak 2024-30 Haziran 2025 tarihleri arasında; yani 18 ayda tamamlanacak. Proje kapsamında engelli çocuk ve gençlerin katılacağı büyük bir yüzme ve Goalball etkinliği yapılacak. Temel amacı engelli çocuk ve gençlerin fiziksel, bilişsel ve ruhsal gelişim süreçlerinin spor aracılığıyla desteklenmesi olan Sport4All projesiyle, paralimpik sporcu yetiştirmek için ebeveyn, spor koçu ve spor yöneticilerine 40 saatlik online eğitim de verilecek.

"SPORT4ALL PROJESİNİN 5 TEMEL HEDEFİ VAR"

Sport4All projesinin 5 temel hedefi bulunuyor:

-Engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak,

-Spora katılımın önündeki ekonomik, coğrafi, kültürel ve sosyal engellerin kaldırılmasına destek olmak,

-Spor yoluyla sosyal içermeyi destekleyerek, engelli bireylerin sadece bedensel ve zihinsel olarak güçlenmelerini desteklemek,

-Engelli çocuk ve gençlere uluslararası ortamda akranlarıyla takım halinde spor yapma olanağı sağlayarak, özgüvenlerinin ve iletişim kurma becerilerinin gelişmesine destek olmak,

-Engelli çocuk ve gençlerin ailelerini, spor koçlarını ve spor yöneticilerini kapsayan eğitim metotları ile paralimpik sporcu yetiştirme konusunda bir eğitim modeli oluşturmak…