İBB'nin Roma gezisiyle ilgili tartışma

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haziran ayı Meclis oturumunda, AKP'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İBB'nin, 2027 Avrupa Oyunları'nın imza töreni için Roma'ya düzenlediği geziyle ilgili soru önergesi verdi. Önerge üzerine söz alan CHP'li Meclis üyesi Seda Türkoğlu, "Siz bugün hala Roma'yı konuşurken biz üç gün önce Brüksel'de onayı aldık" dedi.

İBB Haziran ayı olağan meclis toplantılarının ilki Saraçhane'deki İBB Merkez Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığındaki toplantı yazılı ve sözlü soru önergelerinin verilmesiyle başladı. Toplantıda, AKP'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İBB'nin, 2027 Avrupa Oyunları'nın imza töreni için Roma'ya düzenlediği geziyle ilgili soru önergesi verdi. Aksu'nun önergesinde yer alan sorulardan bazıları şöyle:

"73 kişinin yurtdışına götürülmesinin izahı var mıdır?"

"İBB Başkanı 16-17 Mayıs tarihlerinde 2027 Avrupa Oyunları için düzenlenen imza törenine katılmak üzere 45'i gazeteci toplam 73 kişilik bir heyetle Roma'ya gitmiştir. Yapılan bu gezi içeriğinden daha çok katılımcı ve katılımcı sayısıyla tartışılmıştır. İmzalanacak bir metin için 73 kişinin yurtdışına götürülmesinin, siyasi, hukuki, bürokratik ya da ahlaki olarak izahı var mıdır? Söz konusu geziye götürülen gazetecilerin belirlenmesinde hangi kıstaslar uygulanmıştır? Götürülen tüm gazeteciler spor gündemini takip eden gazeteciler midir? İstanbul'dan Roma'ya her gün yaklaşık 15 tarifeli sefer bulunmaktadır. 73 kişiyi toplam 1,5 milyon liraya götürmek mümkünken kiralanan uçağa yaklaşık 4,5 milyon ödendiği doğru mudur?"

Aksu'nun soru önergesinden sonra CHP'li Meclis Üyesi Seda Türkoğlu söz aldı. 'Gazetecileri aşağılayan bir soru' diyerek söze başlayan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Sponsorların bu masrafları karşılaması çok doğaldır"

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlemesi konusunda imza töreni için 69 kişilik bir heyetle İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Bunların 37'si ağırlıklı spor alanında çalışan gazetecilerdi. Gezinin önemi, Avrupa 2027 Oyunları'nın 2036'da İstanbul'un talip olduğumuz İstanbul Olimpiyatlarının bir provası niteliğinde olması. Sıklıkla sorulan soru şu, Roma gezisine davet ettiğiniz gazetecilerin masraflarını İBB mi karşıladı? Bu soru ne yazık ki gazetecileri aşağılayan bir soru. Bunlar Türkiye'nin başarısını gözlemleyip yazacak gazeteciler. Biz gazetecileri bizim ya da partimizin propagandası için bir yere davet etmedik. Türkiye ve İstanbul'un başarısına ortak olmaları için davet etti. Bu yanlış bir tartışma. Gazetecilerimizin masraflarını ve uçuşları İBB değil sponsorlar karşılamıştır. Gazetecilerimiz söz konusu etkinliğe charter uçağıyla gitmiştir. Sponsorların bu masrafları karşılaması da çok doğaldır. Çünkü nihayetinde konu Türkiye'nin itibarıdır"

"10,5 milyon sterlin harcandı"

Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın 2014 yılında Güney Kore'ye düzenlenen gezide 10,5 milyon sterlin harcandığını belirten Türkoğlu, "2014 yılında rahmetli Kadir Topbaş başkan döneminde Güney Kore'deki bir Seul seyahati için 356 kişiyle bir uçuş gerçekleştirilmiştir. Beş yıldızlı bir otelde 507 kişili konaklamıştır ve bu gezinin maliyeti de 10,5 milyon sterlin olarak hesaplanmıştır. Siz bugün hala Roma'yı konuşurken biz üç gün önce Brüksel'de onayı aldık" dedi.