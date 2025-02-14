İBB, Ordu Caddesi'ni Yeniden Düzenliyor

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tarihi Yarımada'nın en önemli kesimlerinden biri olan Ordu Caddesi'ni yeniden düzenliyor. Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi kapsamında Aksaray Meydan Köprüsü'ne seyir terası yapılıyor. Yeşil alanlar ve kent mobilyalarıyla yenilenecek olan Aksaray, dinlenme ve buluşma alanı haline gelecek. Çalışmalar nedeniyle T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattının Aksaray İstasyonu, Kabataş yönünde 16 Şubat'tan itibaren işletmeye kapalı olacak. Diğer duraklar ve Bağcılar yönü bu çalışmadan etkilenmeyecek.

İBB, Ordu Caddesi'ni yayalaştırma ve prestij caddesi haline getirme çalışmaları kapsamında yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Yeşil alanlar ve oturma alanlarıyla donatılacak Aksaray Meydan Köprüsü, yeni bir işlev kazanacak.

Tarihi dokuya yeni tasarım

İBB, Ordu Caddesi'ndeki yayalaştırma çalışmaları kapsamında Aksaray Meydan Köprüsü'ne seyir terası yapacak. Çalışmalar kapsamında bölgeye, tarihi dokuya uygun oturma elemanları yerleştirilecek. Ayrıca yeşil alan kazandırılarak bölge, dinlenme ve buluşma alanına dönüştürülecek.

Kabataş yönünde Aksaray İstasyonu pas geçilecek

Proje kapsamında T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında ulaşım düzenlemesi yapılacak. 16 Şubat'tan itibaren çalışmalar süresince Aksaray İstasyonunun Kabataş yönü peronu 15 Mart'a kadar işletmeye kapalı olacak. Ancak diğer duraklar ve Bağcılar yönü çalışmadan etkilenmeyecek.