İBB, Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri Programını Gerçekleştirdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri" programı gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda, geride kalan 5 yılda "Yaratıcı İstanbul" ve "Özgür İstanbul" yolunda çok önemli işler yaptıklarını söyledi.

Yerel yönetimde sadece Türkiye değil, dünyaya örnek bir demokrasi modeli ortaya koyduklarını dile getiren İmamoğlu, "Vizyon 2050 Ofisi ile İstanbul'un geleceğinin rotasını belirlemek için binlerce çalıştay, toplantı, anket ve benzeri uygulamalarla ortak aklı harekete geçirerek, her adımımızı planlı, programlı, şeffaf ve katılımcı süreçlerle attık." diye konuştu.

Kentteki 5 yıllık hedeflerini anlatan İmamoğlu, 200 yeni mekanla İstanbul'a 100 kültür-sanat bölgesi kazandıracaklarını, 40 kütüphane açacaklarını, yılda 10 bin, 5 yılda 50 bin etkinlik düzenleyip 50 milyonun üzerinde sanatseveri ağırlayacaklarını belirtti.

İmamoğlu, yeni dönemde en az 100 festival düzenleyeceklerini dile getirerek, "Uluslararası Gençlik Festivali'nden Haliç Festivali'ne, Uluslararası Dans Festivali'nden Gençlik Orkestraları Festivali'ne, İstanbul Edebiyat Festivali'nden Boğaziçi Festivali'ne, Dünya Müzikleri Festivali'ne varıncaya kadar İstanbul festivale doyacak." dedi.

İstanbul'u küresel ölçekte lider bir dünya kenti konumuna getirmek için projelerini açıklayan İmamoğlu, yerel yönetimler reformu yapacaklarını, "Uluslararası Kent Koalisyonları ve İşbirliği Ağı"nı kuracaklarını, uluslararası demokratik çerçevelere dayanan politikalar üreteceklerini, katılım ofisi kuracaklarını, Vizyon 2050 Katılım Platformu'nu hayata geçireceklerini ifade etti.

İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak

İmamoğlu, Fatih Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında düzenlenen basın toplantısında da İstanbul ve Türkiye adına tarihi bir günün coşkusunu yaşadıklarını belirterek, Avrupalı sporcuların katılımıyla 4 yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Oyunları'na 2027'de İstanbul'un ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

"İnanıyorum ki bu büyük başarı, sadece kentimizin değil spor camiamızın, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin ortak bir zaferi olarak tarihteki yerini alacak." diyen İmamoğlu, yerel seçimler nedeniyle resmi imza töreninin daha sonra yapılacağını söyledi.

Gaziosmanpaşa halk buluşması

İmamoğlu, daha sonra Gaziosmanpaşa'da halk buluşması programına katıldı.

Küçükköy Meydanı'ndaki buluşmada İstanbul'a yaptığı hizmetleri anlatan İmamoğlu, katılımcılardan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için destek istedi.