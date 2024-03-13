İBB Ramazan Ayına Özel Ücretsiz Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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İBB Ramazan Ayına Özel Ücretsiz Etkinlikler Düzenliyor

İBB Ramazan Ayına Özel Ücretsiz Etkinlikler Düzenliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayına özel olarak düzenlenen etkinliklerle İstanbullulara ücretsiz kültür ve sanat deneyimi sunacak. Sami Özer, Ahmet Özhan, Belkıs Akkale, Mehmet Esen, Sunay Akın-Dilek Türkan, Yeni Türkü, Şevval Sam, İncesaz, Gaye Su Akyol, Bengü, Irmak Arıcı, Veysel Diker, Gülşen Kutlu, Rafet El Roman, Tarkan Öngen ve Gece Yolcuları gibi birçok ünlü sanatçı, 24 Mart'a kadar sürecek etkinliklerde sahne alacak. Etkinlikler, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan parklar, meydanlar ve köylerde gerçekleştirilecek. Ramazan sohbetleri, geleneksel Türk gösterileri, enstrümantal dinletiler, halk oyunları gösterileri ve çocuklar için sokak sanatları ve atölyeler gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Detaylı etkinlik programına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilecek.

13.03.2024 12:50  Güncelleme: 13:06
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ramazan ayına özel hazırlanan ücretsiz etkinliklere imza atacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Sami Özer, Ahmet Özhan, Belkıs Akkale, Mehmet Esen, Sunay Akın- Dilek Türkan, Yeni Türkü, Şevval Sam, İncesaz, Gaye Su Akyol, Bengü, Irmak Arıcı, Veysel Diker, Gülşen Kutlu, Rafet El Roman, Tarkan Öngen ve Gece Yolcuları 24 Mart'a kadar devam edecek etkinliklerde sahne alacak.

Etkinlikler Fatih Anıt Parkı, Artİstanbul Feshane, Festival Park Kadıköy, Piyalepaşa, Tuzla Sahil, Pendik, Dudullu ve Kartal Neyzen Tevfik meydanları, Başakşehir İBB Onurkent Parkı ve Fatih Yerebatan Caddesi ile Avrupa ve Anadolu yakasındaki köyleri ziyaret edecek Gezici Ramazan Tırlarında gerçekleştirilecek.

Ramazan sohbetleri, Kavuklu ile Pişekar, Karagöz ve Hacivat, meddah ve illüzyon gösterileri, enstrümantal dinletiler, halk oyunları gösterileri, çocuklar için sokak sanatları ve atölyelerin de gerçekleştirileceği etkinlikler 16.00'da başlayacak.

Etkinlik programına İBB Kültür sosyal medya hesapları ile www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Ramazan Ayına Özel Ücretsiz Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika

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