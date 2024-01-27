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İBB Şehir Tiyatroları, 'Çöpsüz Dünya' adlı çocuk oyununu sahneleyecek - Son Dakika
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İBB Şehir Tiyatroları, 'Çöpsüz Dünya' adlı çocuk oyununu sahneleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Arzu Yurtseven'in yazdığı, Nihat Alptekin'in yönettiği 'Çöpsüz Dünya' adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 28 Ocak 2024 Pazar günü 12.00'de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde ilk kez sahnelenecek. Oyun, tüketim kültürünün bilinçsizce yaygınlaştığı günümüzde atıklardan arındırılmış bir dünya nasıl mümkün olabilir sorusuna cevaplar arıyor.

İBB Şehir Tiyatroları, \'Çöpsüz Dünya\' adlı çocuk oyununu sahneleyecek
27.01.2024 - 17:31,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Arzu Yurtseven'in yazdığı, Nihat Alptekin'in yönettiği "Çöpsüz Dünya" adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 28 Ocak 2024 Pazar günü 12.00'de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde ilk kez sahnelenecek.

İBB Şehir Tiyatroları, "Çöpsüz Dünya" adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturacak. Oyunun konusu şöyle:

"İklim değişikliği ve hava kirliliğinden dolayı bulutların renginin, rüzgarın yönünün değiştiği günlerden bir gün;  umutlu, mutlu ve bilinçli bir uçurtma olan Uç Uç, kuyruğu koptuğu için bir çöplüğe düşer. Çöplükte, bez bir bebek olan Püsküllü ve atılmış bir koli olan Koli Koli ile tanışır. Çöplüğün kontrolünü elinde tutan Çöpten Kral ve yardımcısı Sinek ile kurulu düzenlerini değiştirmeye çalışan Uç Uç arasında bir mücadele başlar."

"Çöpsüz Dünya" oyunu, sevimli karakterler aracılığıyla tüketim kültürünün bilinçsizce yaygınlaştığı günümüzde 'geri dönüşüm, tamir, sıfır atık ve renklerle ayrılmış atık kutuları' gibi konuları ele alarak atıklardan arındırılmış bir dünya nasıl mümkün olabilir sorusuna cevaplar arıyor.

Arzu Yurtseven'in yazdığı, Nihat Alptekin'in yazdığı; dramaturgisini Ergün Özdemir'in, müziğini ve efekt tasarımını Emrah Can Yaylı'nın, koreografisini Doğan Şirin'in, dekor tasarımını Zuhal Soy'un, kostüm tasarımını Eylül Gürcan'ın, ışık tasarımını Murat Özdemir'in, video tasarımını Enes Altuğ Avşar'ın yaptığı; fotoğraflarını Sadi Ayan'ın çektiği oyunda Eylül Soğukçay, Pınar Demiral, Engin Akpınar, Samet Silme, Mehmet Soner Dinç rol alıyor.

Oyun, 28 Ocak, 29 Ocak, 4 Şubat, 11 Şubat 2024 tarihlerinde Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Kaynak: ANKA
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