İBB Tiyatroları Cadı Kazanı ile 110. Yılını Kutluyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Cadı Kazanı" oyunu, yarın Bahçelievler'deki Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Arthur Miller'ın kaleme aldığı, Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Günyol'un çevirisini üstlendiği, Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyun, ABD'de cadılıkla suçlanan insanları ele alıyor.

Oyunda, Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Seda Yılmaz, Emre Çağrı Akbaba, Eraslan Sağlam, Ersin Sanver, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, Engin Akpınar, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar ve Zeki Yıldırım rol alıyor.

Detaylı bilgi için "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresi ziyaret edilebilir.

110. yıl etkinlikleri kapsamında yeni turneler düzenlenecek

İBB Şehir Tiyatroları 110. yıl etkinlikleri kapsamında kasım ve aralık aylarında farklı kültür merkezlerinde ve sahnelerde, yeni oyunlarla turnelerine devam ediyor.

Turne programında "Fosforlu Cevriye" oyunu 7 Aralık'ta Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, "Uçurtmanın Kuyruğu" 10 Aralık'ta Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu'nda, "Zehir" 17 Aralık'ta Sancaktepe Sahnesi Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde, "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" 17 Aralık'ta Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.