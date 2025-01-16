İBB, Sömestr Tatilinde Öğrencilere Ücretsiz Etkinlikler Düzenliyor

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sömestr tatiline giren öğrenciler için ücretsiz etkinlikler düzenleyecek. İBB'nin iştirakleri tarafından düzenlenecek programlarda, spor aktivitelerinden eğitici atölyelere kadar pek çok alanda etkinlik yer alacak.

İBB, sömestr tatiline giren öğrenciler için ücretsiz etkinlikler düzenleyecek. İBB'nin çeşitli iştirakleri tarafından düzenlenen programlarda, spor aktiviteleri, sanat atölyeleri, su kullanım bilinci kazandıran etkinlikler gibi farklı alanlarda etkinlikler yer alacak.

Spor İstanbul'dan "Karneni getir, eğlenceye katıl"

Spor İstanbul sömestr tatilinde çocuklar için deniz küreği, aqua park ve buz pateni etkinlikleri gerçekleştirecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikler için, Spor İstanbul'un internet sitesi üzerinden kayıt yapılabilecek. Etkinliklerin tarihleri şu şekilde:

Deniz Küreği Deneyimi: 22, 23 ve 27 Ocak tarihlerinde İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde.

Aqua Park Eğlencesi: 20-23 ve 27-30 Ocak tarihlerinde İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde.

Buz Pateni Etkinliği: 20-24 ve 27-31 Ocak tarihlerinde İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde.

Kültür Dairesi'nden sömestr şenliği: Tiyatro, film ve atölyeler

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı; Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas ve Çubuklu Silolar gibi miras alanlarında ve şehrin çeşitli kültür merkezlerinde sömestr şenliği gerçekleştirecek. Etkinlikler kapsamında, 85 çocuk atölyesi, 12 çocuk filmi ve 34 tiyatro gösterimi olmak üzere 131 etkinlik, tüm çocukların katılımına açık olacak.

İBB kültür merkezlerinde sahnelenecek olan birçok çocuk oyunu arasında Küçük Prens Nerdesin, Pinokyo, Bahar Şenliği, Shakespeare'in Perileri, Cırcır Böceği Durmadan Ötüyus gibi farklı yapımlar bulunuyor.

Yine çocuklar için, ahşap topaç atölyesi, telden figürler, stop motion, bilim ve deney, kolaj, astronomi, uzay mekanları yapımı gibi yaratıcı ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Bu etkinlikler tamamen ücretsiz olup, katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

İSMEK'ten ebeveyn-çocuk atölyeleri

İSMEK, yarıyıl tatilinde ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği resim, masal ve ritim atölyeleri düzenleyecek. 22-23 Ocak günlerinde Artİstanbul Feshane'de gerçekleşecek etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

İSKİ'den öğretici etkinlikler

İSKİ, çocuklara su kullanım bilinci kazandırmak amacıyla eğlenceli bir program hazırladı. Program kapsamında Su Damlası Tiyatrosu, Kukla ve Sihirbazlık gösterileri, Animasyon film gösterimi gerçekleştirilecek. 24 Ocak'ta Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikler ücretsiz olacak.

Metro İstanbul'dan 7-11 yaş grubu çocuklar için etkinlikler

Metro İstanbul, 20-31 Ocak günleri arasında 7-11 yaş grubu çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyecek. Esenler ve Esenkent yerleşkelerinde gerçekleşecek aktiviteler arasında, bisiklet eğitimi, origami ve ebru atölyeleri, bilim deneyleri ve film gösterimleri yer alıyor. Katılımcılara etkinlik sonunda sertifikalar ve hediyeler verilecek. Kayıtlar 0850 252 88 00 numaralı telefondan yapılabilecek.

Çocukları doğayla buluşturacak atölyeler

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, çocukları doğayla buluşturacak atölyeler düzenleyecek. "Fidanlık Dedektifleri" ve "Botanik Baskı" gibi etkinlikler, Büyükdere Atatürk Fidanlığı Bahçıvanlık Okulu'nda yapılacak.

Ağaç ve Peyzaj AŞ de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için teraryum ve minyatür bahçe atölyeleri düzenleyecek. Atölyeler 21, 23 ve 29 Ocak tarihlerinde Bahçe Market Tasarım Atölyesi'nde ve ücretli olarak gerçekleştirilecek.

Vapur Kafeleri'nde öğrenci ve öğretmenlere yüzde 10 indirim

Ayrıca, Şehir Hatları 20 Ocak-2 Şubat günleri arasında Vapur Kafeleri'nde hediyelik ürünlerde tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 10 indirim uygulayacak.