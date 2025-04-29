İBB Soruşturmasında Gözdem Ongun İfadesini Verdi - Son Dakika
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İBB Soruşturmasında Gözdem Ongun İfadesini Verdi

Gözdem Ongun, evinde bulunan paraların kaynağını eşinin tutukluluğuna bağladı ve borç aldığını söyledi.

29.04.2025 14:27
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan ikinci operasyonda gözaltına alınan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı. Ongun evde bulunan paralarla ilgili, "Eşim tutuklanınca ihtiyaç olur diye çevremden aldığım borçlar" dedi.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan ikinci operasyonda gözaltına alınanlar arasında aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun da yer alıyor. Gözdem Ongun emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ongun'un polise verdiği ifadesi ortaya çıktı.

32 SAYFA İFADE VERDİ

Emniyette yaklaşık 32 sayfa ifade veren Ongun'a hesabındaki para hareketliliği, yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelileri tanıyıp tanımadığı, bu kişilerle ilişkileri soruldu. Zeynep Gözdem Ongun, evinde yapılan aramalarda ele geçirilen paraların nerden geldiği ve üzerine mal varlığı olup olmadığına da cevap verdi.

EVİNDEN ÇIKAN PARALARI ANLATTI

Ongun, evinde çıkan 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 Euro, bin 640 sterlinin kaynağı ile ilgili soruya, "13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim. Kendi emeklerimle kurup geliştirdiğim şirketimin hesaplarının bu kadar en ince ayrıntısına kadar bakılması beni şahsen rahatsız etmiştir. Eşim Murat Ongun dolayısıyla bu soruşturma kapsamında hakkımda işlem yapıldığını düşünüyorum" dedi.

"3 MİLYON 717 BİN 400 LİRALIK KİRAMIZI EŞİM ELDEN VERDİ"

İBB'nin açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına da cevap veren Ongun, senelik olarak kiraladıkları villa için ödediği 3 milyon 717 bin 400 lirayı eşi Murat Ongun'un kendisine elden verdiği söyledi. Ongun, "Ben İBB nezdinde hiçbir zaman yönetici veya başka bir vasıfla çalışmadım. Şirketim aracılığıyla hiçbir ihale almadım. İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur" dedi. Gözdem Ongun'a ev sahibinin ifadesi de soruldu. Kirayı kendisinin yatırdığını kabul eden Ongun, "Doğrudur. Halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL'ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim" dedi.

BANKA HESAPLARINDAKİ HAREKETLERE DE CEVAP VERDİ

Banka hesaplarındaki para alışverişi de sorulan Ongun, "Şahıs veya şirketler benim şirketimden ürün almış olabilir. Sorulan şirketler belki de şahsi müşterilerimin sahibi olduğu şirketler olabilir ancak şu an net olarak hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Murat Ongun, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Soruşturmasında Gözdem Ongun İfadesini Verdi - Son Dakika

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