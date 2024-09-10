İBB Spor İstanbul, eğitmenlere güncelleme eğitimi verdi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, bin 200 eğitmen ve 150 tesis yöneticisine 17 branşta 5 gün süren bir güncelleme eğitimi verdi. Spor okullarında artık "oyun" daha çok ön plana çıkacak.

İstanbul'un fiziksel aktivite oranını 5 yılda yüzde 13'lerden yüzde 35'lere çıkaran İBB Spor İstanbul, 2024-2025 dönemi için hazırlıklarını tamamladı. 75 tesisiyle, birçok açık hava mekanında ve online platformda spor yapma olanağı sunan İBB Spor İstanbul, dev eğitmen kadrosuna 5 gün süren güncelleme eğitimi verdi.

İBB Spor İstanbul Branş Güncelleme Eğitimleri'ne, 2-6 Eylül günleri arasında bin 200 eğitmen ve 150 tesis yöneticisi katıldı. Haliç Su Sporları Merkezi, IPA Florya Kampüsü ile Pendik, Çekmeköy ve Tuzla tesislerindeki eğitim programına katılan akademisyenler, ulusal/uluslararası federasyonların eğitim kurulu üyeleri, branş il temsilcileri ve spor uzmanları, 17 branştaki yeni yaklaşım ve uygulamaları anlattı.

Açılış programında konuşan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Spor İstanbul'un çocukların sporla tanışması, egzersizin yetişkinlerinin hayatının bir parçası olması ve spor kültürünün yerleşmesi için çalıştığını belirtirken, eğitmenlerinin bu yolda büyük rol oynadığını söyledi.

"Fiziksel olarak aktif olan insan daha mutlu olur"

Sporun insan hayatındaki önemine de anlatan Onur, "Yılda yüz bini aşkın çocuğa spor dersi veriyoruz. Genel olarak da fiziksel aktiviteyi artırmaya çalışıyoruz. Çünkü fiziksel olarak aktif olan insanlar daha mutlu olur. Daha mutlu insanlar da daha mutlu kentler demek. Biz esasen spor şirketi değil, bir sağlık şirketiyiz. Bu anlamda hepimizin çok önemli misyonu olduğuna inanıyorum" dedi.

Kadın eğitmen sayısı yüzde 43'e çıktı

İBB Spor İstanbul Akademi Müdürü Osman Kalyoncu da son 5 yılda kadın eğitmen sayısını artırdıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2019'da eğitmenlerimizin yüzde 64'ü erkek, yüzde 36'sı kadındı. Bugünse eğitmenlerimizin yüzde 57'si erkek, yüzde 43'ü kadın. 5 yılda kadın eğitmen sayısını yüzde 7 oranında arttı. Bu çok değerli bir rakam. Bu bizi çok daha güçlü yapıyor. En başta koyduğumuz hedef belgesiz antrenör bırakmamaktı. Bu hedefe de ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren her eğitmenimizin en az ikinci kademe olmasını istiyoruz. Sonrasında hedef üçe doğru yol almak. Bütün amacımız sahada daha kaliteli eğitim yapmak ve yaptığımız eğitimin de dünya standardında konuşulur hale getirilmesidir. İyi ki İstanbul'a spor yaptırıyoruz."

Spor okullarında daha çok oyun

Çocuk Koruma ve Antrenör Etiği, Spor Pedagojisi, Fiziksel Aktivite ve Çocuk Sağlığı, Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi, Fiziksel Aktivite ve Sağlık, Akademi Yazılım Sistem, Grup Fitness Temelleri ile branşların müfredat ve kurallarına dair birçok konuda verilen eğitimlerle, Spor İstanbul eğitmenlerinin bilgi ve becerileri güncellendi. Çalışmalarda eğitim politikaları, rehberler, prosedür güncellemeleri tanıtılırken, spor okullarında kullanılacak yazılım ve ölçüm modülleri de anlatıldı.

İBB Spor İstanbul'da yeni dönemde özellikle spor okullarında önemli bir değişime imza atılacak. Alt yaş grubu spor eğitimlerinde oyun daha çok ön plana çıkarılacak. Böylece çocuklar, oyun temelli müfredatla spor eğitiminden daha çok keyif alacak.