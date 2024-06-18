İbb Spor Kulübü Sporcusu Milli Tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar 2024 Paris Olimpiyatları Kadrosuna Alınmadı

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL)- Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar'ın antrenörü ve babası Serkan Uzunçavdar, İBB Spor Kulubü sporcusu da olan kızı Sude'nin dünya sıralamasında ilk 5'te yer almasına rağmen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosuna alınmadığını söyledi. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun kota kazanan aynı kilodaki sporcular arasında milli takım seçmesi yapması gerektiğini belirten Serkan Uzunçavdar "Federasyon ben böyle karar aldım diyor. Ancak almış olduğu bu kararın bir öncekiyle tutarlı hiçbir yanı yok. Bu işin hakkaniyetinin milli takım seçmesi olduğu beyanatı, federasyonun resmi sitesinde duruyor. Haksızlık olmaması, iki sporcunun da kota alarak büyük bir başarıya imza attığını...Ancak o beyanatını geçerli kılmamasını, açıkçası biz de bilmiyoruz nedenini" dedi.

Milli tekvandocu 18 yaşındaki Sude Yaren Uzunçavdar'ın babası ve antrenörü Serkan Uzunçavdar, kızı Sude'nin dünya sıralamasında ilk 5'te yer almasına rağmen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosuna alınmadığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü sporcusu olan Sude Yaren Uzunçavdar, aynı zamanda Tekvando Milli Takım sporcusu. Sude Yaren Uzunçavdar'ın genç yaşına rağmen dünyanın en gözde turnuvası olan "Grand Prix" de önemli başarıları bulunuyor.

Antrenörü ve babası Türkiye Tekvando Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Serkan Uzunçavdar, kızının 2024'de Paris'te yapılacak olan olimpiyat kadrosuna neden alınmadığı konusunda federasyonun hiçbir açıklama yapmadığını belirterek, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr Metin Şahin'in geçmiş dönümde yaptığı "Olimpiyatlara kısa süre var aynı kiloda kotayı alabilmek için 2 Türk evladının aynı seviyeye gelmesi bizim en büyük gururumuz. İki sporcumuz da olimpiyat kotaların belirleneceği Aralık ayındaki finale çok kısa süre kala eşit duruma geldi. Burada haksızlığı önlemek adına gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi seçme koyduk" açıklamasını anımsattı.

Aynı kiloda kota kazanan diğer sporcu ile Sude'nin karşı karşıya gelerek müsabaka yapması gerektiğini belirten Serkan Uzunçavdar, şunları söyledi:

"Kızım Avrupa ve dünya şampiyonu"

"Üç nesil 50 yıldır Türk sporuna hizmet ediyorum. Kızım Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 18 yaşında. Tekvandoda tarihi başarılara imza attı. Bunlardan bir tanesi 16 yaşında Grand Prix finallerinde şampiyon oldu. 81 yılında federasyon olan Türkiye Tekvando Federasyon tarihinde ilk Grand Prix finalleri şampiyonudur. Grand Prix'de her sikletin dünyada en iyi ilk 16 sporcusunun yarıştığı müsabakadır. Olimpiyatlardan sonra en önemli müsabakalardan şampiyonalardan biridir. Orada çok ciddi rakiplerini yenerek şampiyon olmuştur. Gençlerde olmasına rağmen büyüklerde bu başarıyı yakalamıştır.

"Aynı uygulama bu sefer Sude'ye yapılmadı"

Şu anda da dünya sıralamasında da ilk dörde yükselmiştir kızım gençlerde olmasına rağmen. Tabi olimpiyatlara kota kazandı bu büyük başarılarından dolayı. Federasyonumuzun daha önceki açıklamaları var. Bu işin hakkaniyetinin milli takım seçmesi olduğunu beyan ediyor federasyonumuz. Haksızlık olmaması adına ve gelişmiş ülkelerden örnek veriyor Sayın Federasyon Başkanımız. Aynı uygulama bu sefer Sude'ye yapılmadı. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz ve milli takım seçmesi yapılması gerektiğini izah ediyoruz. Kızım bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu, kulübüne de çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Federasyonumuza buradan tekrardan çağrıda bulunuyorum. Aynı zamanda teknik kurul üyesi olarak bu işin hakkaniyeti milli takım seçmesidir, şu an diğer ülkelerde de aynı uygulama yapılmaktadır. Milli takım seçmesi yapılarak olimpiyata gitmesi gereken sporcu belirleniyor. Umarım federasyon yetkilileri bununla alakalı bir karar alırlar.

"İkisi arasında bir Milli Takım seçmesini federasyonumuzdan talep ediyorum"

Sude şu anda olimpiyata kota kazandı, federasyonumuz bize hiçbir açıklama yapmadan, milli takım seçmesi yapmayacağını belirterek, biz şunu da söyledik kardeş ülkeler Azerbaycan gibi ülkeler adına da hakkımızı kullanabiliriz eğer ki bize lisansımızı verirseniz onu da kabul etmediler. Biz de haber bekliyoruz inşallah olumlu bir dönüş olur. Sude halen daha aktif milli takım sporcu, yaklaşık 3 hafta önce Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa ikincisi oldu ancak olimpiyata gidemiyor. Aynı kiloda başka bir sporcumuz var, tabii ki kendisi Sude'den 10 yaş büyük olduğu için onun avantajı ile zaten o kardeşimiz sıralamada ilk beşin içindeydi. Sude de büyük bir çıkış yaparak ilk beşe girmesi, kota alması büyük bir başarıydı. Aynı kiloda yarıştılar, geçen sene Grand Prix turnuvalarında iki sporcu. Sude o kardeşimizi önündeydi turnuvada, Grand Prix'de 3'üncü oldu madalya aldı. Akabinde Çin'de Sude ikinci oldu yine madalya aldı, o kardeşimizin de o turnuvada önündeydi. 73 kilo artı 73 kilo yarıştığı artı 67 kilo olimpiyat sikletinde başarılı olanlar zaten yani Sude Yaren'in sikletinde yarışan sporculardan oluşuyor. Son olimpiyatlarda da madalya alan bir iki ve üçüncüler 73 kilodaki sporcular. Federasyon bunları değerlendirmeli diye düşünüyorum. Öbür sporcu kardeşimiz de başarılı ancak Sude de genç yaşına rağmen çok büyük başarılara imza attı. İkisi arasında bir milli takım seçmesini federasyonumuzdan talep ediyorum.

"Almış olduğu bu kararın bir öncekiyle tutarlı hiçbir yanı yok"

Federasyon 'ben böyle karar aldım' diyor. Ancak almış olduğu bu kararın bir öncekiyle tutarlı hiçbir yanı yok. Bu işin hakkaniyetinin milli takım seçmesi olduğu beyanatı, federasyonun resmi sitesinde duruyor. Haksızlık olmaması, iki sporcunun da kota alarak büyük bir başarıya imza attığını...Ancak o beyanatını geçerli kılmamasını açıkçası biz de bilmiyoruz nedenini. Seçmeler aslında federasyonun sitesinde belirtmiş olduğu gibi haksızlığı önlemek adına milli takım seçmesi ile belirlenir. İki sporcu da kota aldı çünkü. Bir zaten yaş olarak büyük olduğundan dolayı ilk beşin içerisindeydi. Diğer sporcu da zorlu rakiplerin arasından ilk beşe girdi. Fakat dediğim gibi hiçbir açıklama yapmadılar. Bu işin hakkaniyeti dediğim gibi federasyon başkanımızın önceki açıklamalarında bulunduğu gibi milli takım seçmesidir. Ancak bundan da bahsedilmiyor.

"Elimizden geldiği kadar mücadelemize devam edeceğiz"

Biz gene elimizden geldiği kadar mücadelemize devam edeceğiz. Burada çok ciddi haksızlık var bunu izah edeceğiz. Biz aynı zamanda bir lütuf beklemiyoruz zaten hakkımız milli takım seçmesi yapılması. Dünyada sporcular olimpiyat şampiyonları seçmeye girerken bizim ülkede neden olmuyor. Tekvando Güney Kore'nin ata sporudur, Güney Kore de geçtiğimiz günlerde olimpiyat 3'üncüsü olan aynı kiloda Sude gibi kota alan diğer bir sporcuyla maç yaptı. Aynısını istiyoruz."