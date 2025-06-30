İBB Tiyatrosu KKTC\'de \'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi\' Oyununu Sahneledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahnelendi.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, oyun, "21. Kıbrıs Tiyatro Festivali" kapsamında Gazimağusa Othello Kalesi'nde beğeniye sunuldu.

Nick Whitby'nin yazdığı, Yücel Erten'in Türkçeye çevirdiği oyunu, Hüseyin Köroğlu yönetti.

Oyunda, Hüseyin Köroğlu'nun yanı sıra Aziz Sarvan, Emre Narcı, Emre Şen, Erkan Akkoyunlu, Gürkan Başbuğ, İrem Arslan, Özgür Ali Kuruçay, Şenay Saçbüker, Tarık Köksal, Ümit Bülent Dinçer, Vildan Türkbaş, Volkan Ayhan ve Yasemin Tunca rol alıyor.

"Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunun konusu özetle şöyle:

" Polonya'da Nazi işgalinin hemen öncesinde, Varşova Tiyatrosu'nda Hitler karşıtı bir oyunun genel provası yapılmaktadır. Diplomatik skandala yol açma ihtimali yüzünden son anda gelen bir haberle sansür kurulu tarafından oyun yasaklanır. Daha önce oynadıkları Hamlet'i yeniden gündeme almak zorunda kalırlar. Tiyatronun sanat yönetmeni ve ünlü oyuncusu Jozef Tura, Hamlet'i oynamaktadır. Karısı Maria da ünlü bir oyuncudur ve çok hayranı vardır. Kısa bir süre sonra Almanlar, Polonya'yı işgal eder. Tiyatro kapanır ve oyuncular işsiz kalır. Ancak Maria'ya aşık olan havacı bir teğmen aracılığıyla, aralarına sızan bir Alman casusun, Polonya'daki direnişçilerin adlarını oluşturduğu listeyi Nazilere iletmek üzere olduğunu öğrenirler. Casusa engel olmak için herkes üzerine düşeni yapacaktır ve rollerini gerçek hayata taşıma zamanı gelmiştir. Ellerinde sadece sanatsal enstrümanları vardır yani oyunculuk, kostüm ve dekorları..."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, "Bu oyunu, Kıbrıs seyircisiyle buluşturmamıza vesile olan herkese, festival komitesine çok teşekkür ederim. Dünyanın bu kadar ayrıştığı bir dönemde, bir sanat festivali hepimiz için bir nefes aralığı oluyor." ifadelerini kullandı.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği "21. Kıbrıs Tiyatro Festivali" ise bugün sona eriyor.