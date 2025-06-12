İBB, Yeni Taksi Sistemini Başlattı: İlk İhale Gerçekleştirildi

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında hizmet verecek 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı için başlattığı süreçte, 150 taksi plakası için ihaleye çıktı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihaleye 30 kişi başvurdu; bunlardan 14'ü gerekli şartları sağlayarak katılım hakkı kazandı.

İhalede toplam 9 plaka alıcı buldu. İlk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle satıldı. İhaleye İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Demir, yaptığı açıklamada, İstanbul'un uzun süredir devam eden taksi sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti. Demir, "UKOME'nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler" dedi.

Demir, uygulama bazlı yeni nesil taksilerin sadece onaylı uygulamalar üzerinden çalışacağını ve yoldan yolcu alamayacağını vurgulayarak, "Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi'nde eğitimden geçecek" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle birlikte, İstanbul'da hizmet verecek bu taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Daha önceki plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha planlı ve denetlenebilir bir yapı hedefleniyor. Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarıyla kısa süre içinde kent trafiğinde yerini alacak.