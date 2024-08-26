İBB, Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidi Yenileme Çalışmaları İçin Trafiği Kapatıyor

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidi yenileme çalışması kapsamında yeni üst geçidin kiriş montajı yapılacak. Yapılacak montaj çalışması için D100 Karayolu ve yan yollar 26 Ağustos'tan başlayarak iki gün arayla trafiğe kapatılacak. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak.

İBB teknik ömrünü tamamlan ve yaya ihtiyacını karşılamayan Yenibosna Metrobüs İstasyonu ve yaya geçidini yeniliyor. Çalışmalar kapsamında 26 Ağustos gecesi yeni üst geçidin kiriş montajına başlanacak. Montaj nedeniyle Ankara istikameti D100 ve Güney Yanyol Ankara istikameti 26-27 Ağustos saat 22.00 – 06.00 saatleri arasında geçici süreyle trafiği kapatılacak. Bu yöndeki çalışma tamamlandığında aynı işlem karşı yönde devam edecek. Edirne istikametindeki montajda da D100 ve Kuzey Yanyol Edirne istikameti 28-29 Ağustos saat 00.00 – 06.00 saatleri arasında geçici süreyle trafiği kapatılacak.

Çalışmalar süresince alternatif yol güzergahı olarak Atatürk Havaalanı Caddesi, Sahil Yolu ve Basın Express Yolu kullanılacak. Metrobüs hattında ulaşım kontrollü olarak devam edecek.