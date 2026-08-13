İber Yarımadası'nda Tam Güneş Tutulması - Son Dakika
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İber Yarımadası'nda Tam Güneş Tutulması

İber Yarımadası\'nda Tam Güneş Tutulması
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İspanya ve Portekiz'de 100 yıl aradan sonra gözlemlenen tam güneş tutulması büyük ilgi gördü.

MADRİD/LİZBON, 13 Ağustos (Xinhua) -- İspanya ve Portekiz'de çarşamba günü gözlemlenen tam güneş tutulması, İspanya'nın kuzeyi ile Portekiz'in kuzeydoğusunda yoğun ilgiyle takip edildi.

İki ülkede çok sayıda noktada düzenlenen gözlem etkinlikleri, bölge sakinlerini, turistleri ve astronomi meraklılarını bir araya getirdi.

İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü'ne göre bu, İber Yarımadası'ndan 100 yılı aşkın süredir gözlemlenen ilk tam güneş tutulması oldu.

Tam tutulma kuşağı İspanya'yı batıdan doğuya katederek A Coruna, Oviedo, Leon, Bilbao, Zaragoza ve Valensiya'dan geçip Balear Adaları'na ulaştı. İspanya'nın diğer bölgelerinde ise değişen oranlarda parçalı tutulma gözlemlendi.

Portekiz'in büyük bölümünde parçalı tutulma gözlemlenirken, yalnızca kuzeydoğudaki İspanya sınırına yakın Bragança belediyesindeki dar bir alan tam tutulma kuşağı içinde kaldı.

Yerel medyaya göre, Portekiz'de 1912 yılından bu yana ilk kez tam güneş tutulması gözlemlendi.

Bölgedeki ana gözlem noktalarından biri olan Bragança Havalimanı'nda binlerce kişi toplandı. Portekiz'in başkenti Lizbon tam tutulma hattının dışında kalsa da kent sakinleri ve turistler tutulmaya yoğun ilgi gösterdi.

Belem semtinde çok sayıda kişi doğa olayını koruyucu gözlüklerle takip ederken, Belem Kulesi ve Jeronimos Manastırı gibi simge yapılar kısmi güneş tutulması için eşsiz bir manzara oluşturdu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İber Yarımadası'nda Tam Güneş Tutulması - Son Dakika

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